Trotz Sparkurs: Land verlängert Ironman-Vertrag!

Das kommt überraschend! Gerade hatte das Land Kärnten der Sportabteilung 500.000 Euro gekürzt – im Hintergrund aber waren die Verhandlungen für den Ironman Austria bereits erledigt. Der Kontrakt mit dem Triathlon-Event läuft ja im Sommer 2026 aus. Aber die „Krone“ kennt den neuen, frisch verlängerten Vertrag: So lange bleibt das Triathlon-Event nun am Wörthersee und so sehen die Förderungen aus!
Die jüngste Meldung hatte im Kärntner Sport eingeschlagen wie eine Bombe: Nachdem schon 2024 im heimischen Budget 1,2 Millionen Euro eingespart werden mussten, wurde vor kurzem der Gürtel nochmals enger geschnallt – weitere 500.000 Euro wurden gekürzt.
