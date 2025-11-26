Trotz Sparkurs: Land verlängert Ironman-Vertrag!

Das kommt überraschend! Gerade hatte das Land Kärnten der Sportabteilung 500.000 Euro gekürzt – im Hintergrund aber waren die Verhandlungen für den Ironman Austria bereits erledigt. Der Kontrakt mit dem Triathlon-Event läuft ja im Sommer 2026 aus. Aber die „Krone“ kennt den neuen, frisch verlängerten Vertrag: So lange bleibt das Triathlon-Event nun am Wörthersee und so sehen die Förderungen aus!