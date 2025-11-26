Millionenpleite bei „Farben Krista“ in Frastanz

Schlechte Nachrichten aus Frastanz: Das Unternehmen Farben-Krista ist in die Pleite geschlittert, das Unternehmen hat einen Schuldenberg von einer Million Euro angehäuft.
Über das Vermögen der Farben-Krista GmbH & Co KG in Frastanz wurde das Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen steht mit 1 Million Euro in der Kreide. 13 Mitarbeitende sind betroffen. Zum Masseverwalter wurde Eva Müller in Frastanz bestellt. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 29. Dezember 2025 am LG Feldkirch statt.
Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 15. Dezember anmelden. Es liegen dem KSV1870 noch keine Informationen über die Ursachen des nunmehrigen Vermögensverfalls vor. Die Gründe werden in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erhoben.
