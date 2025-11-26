Millionenpleite bei „Farben Krista“ in Frastanz

Über das Vermögen der Farben-Krista GmbH & Co KG in Frastanz wurde das Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen steht mit 1 Million Euro in der Kreide. 13 Mitarbeitende sind betroffen. Zum Masseverwalter wurde Eva Müller in Frastanz bestellt. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 29. Dezember 2025 am LG Feldkirch statt.