Bürgermeister Fäßler kontert Landeshauptmann

„Auf Augenhöhe“

Als Bürgermeister und Krankenhausreferent stehe er klar zum Krankenhaus Dornbirn und zu der Verantwortung, welche die Stadt dafür trage. Zudem habe die Stadt bereits einen konkreten Vorschlag für die Weiterentwicklung der Spitalsstrukturen im Unterland eingebracht: eine gemeinsame Trägerschaft für die Versorgungsregion Nord. „Dieses Modell könnte die Standorte Dornbirn, Bregenz und Hohenems in einer gemeinsamen neuen Gesellschaft zusammenführen, mit klaren Zuständigkeiten und einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe.“