Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spitalsreform

Bürgermeister Fäßler kontert Landeshauptmann

Vorarlberg
25.11.2025 16:01
Protest vor dem Landhaus gegen die Spitalsreform.
Protest vor dem Landhaus gegen die Spitalsreform.(Bild: APA/ELISABETH GUT)

Die Spitalsreform sorgt in Vorarlberg weiterhin für Diskussionen, wenn nicht sogar für Streit. Aktuell ist ein Schlagabtausch zwischen Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Bürgermeister Markus Fäßler (SPÖ) entbrannt. 

0 Kommentare

In der Diskussion um die Führung des Stadtspitals Dornbirn herrscht derzeit vor allem eines: Unklarheit. Nachdem Wallner klargemacht hatte, dass er das Krankenhaus lieber in der Führung durch das Land sähe, hat der Dornbirner Bürgermeister zum wiederholten Male seinen Unmut in dieser Frage geäußert. Zuletzt schrieb Fäßler in einer Stellungnahme, dass ihn Wallners Äußerungen „überrascht“ hätten.

„Die Stadt Dornbirn trägt seit vielen Jahrzehnten eine hohe Verantwortung für ihr Krankenhaus und hat den Standort mit großem organisatorischem Engagement und erheblichen finanziellen Mitteln aufgebaut und kontinuierlich weiterentwickelt. Die städtische Trägerschaft steht seit jeher für eine verlässliche und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung“, ließ Fäßler wissen.   

„Auf Augenhöhe“
Als Bürgermeister und Krankenhausreferent stehe er klar zum Krankenhaus Dornbirn und zu der Verantwortung, welche die Stadt dafür trage. Zudem habe die Stadt bereits einen konkreten Vorschlag für die Weiterentwicklung der Spitalsstrukturen im Unterland eingebracht: eine gemeinsame Trägerschaft für die Versorgungsregion Nord. „Dieses Modell könnte die Standorte Dornbirn, Bregenz und Hohenems in einer gemeinsamen neuen Gesellschaft zusammenführen, mit klaren Zuständigkeiten und einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe.“

Lesen Sie auch:
LH Wallner sähe das Krankenhaus Dornbirn gerne in Landeshand.
Spitalsreform
Wallner sähe Dornbirns Krankenhaus gerne beim Land
24.11.2025
Spitalsreform
Unzufriedenheit in Dornbirn und bei der Opposition
07.11.2025

Fäßler sei bereit, über ein solches Modell „offen, konstruktiv und faktenbasiert“ zu sprechen. Das würde aber nicht bedeuten, den Gesundheitsstandort Dornbirn aus der Hand zu geben. Viel eher gehe es ihm um Weiterentwicklung. 

Streitereien
Die geplante Spitalsrefom sorgt seit Wochen für hitzige Diskussionen. Gegen die Verlegung der Geburtenstation aus Dornbirn nach Bregenz etwa versammelten sich hunderte Menschen vor dem Landhaus zu einer Protestaktion. Auch Dornbirns Bürgermeister Fäßler äußerte sich mehrfach äußerst kritisch. Ihm warf die zuständige Landesrätin wiederum vor, sich im Vorfeld nicht ausreichend eingebracht zu haben. 

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 3°
Symbol Schneeregen
Bludenz
3° / 5°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
3° / 6°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
3° / 6°
Symbol Regen

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
155.056 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.429 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Steiermark
Planai: 42-jähriger Grazer stirbt bei Skiunfall
103.521 mal gelesen
Der Unfall ereignete sich abseits der gesicherten Pisten.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
675 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Vorarlberg
Schnee statt Autos
Zwei Straßen wegen Wintereinbruchs gesperrt
Spitalsreform
Bürgermeister Fäßler kontert Landeshauptmann
Klassischer Gesang
Kulturpreis Vorarlberg geht an Corinna Scheurle
Damen vorzeitig daheim
US-Spezialist Feurstein erneut nur Außenseiter
Zwei Verletzte
Lenker übersah stehendes Auto: Kollision
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf