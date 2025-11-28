Wohnen, wo Klagenfurt am schönsten ist

Wer in der Landeshauptstadt das Beste vom Besten sucht, landet unweigerlich am Kreuzbergl – Klagenfurts wohl begehrtester Wohngegend. Genau hier, im Stadtteil St. Martin, entstand das exklusive Projekt THE HILLS 9020 mit insgesamt 26 hochwertigen Eigentumswohnungen. Die gute Nachricht für Schnellentschlossene: Vier Einheiten sind noch verfügbar.
Zur Auswahl stehen drei Drei-Zimmer-Wohnungen – zwei davon mit eigenen, großzügigen Gärten – sowie eine Vier-Zimmer-Wohnung mit privatem Hauseingang und einem Autoabstellplatz direkt vor der Haustür. Ein Wohngefühl wie im eigenen Haus, nur eleganter und moderner.
Architektur, die begeistert
Perfekte Grundrisse, durchdachte Raumaufteilung und hochwertige Ausstattung ziehen sich durch das gesamte Projekt. Balkone, Terrassen und große Eigengärten schaffen viel Platz zur Entspannung, welche selbst die anspruchsvollsten Herzen höherschlagen lassen.
Ein Highlight für heiße Tage
Mit der eingebauten Deckenkühlung atmet man auch am heißesten Sommertag beim Heimkommen auf – ein Luxus, der den Sommer zu Hause deutlich angenehmer macht.
Komfort bis ins Detail
Das Auto parkt entweder bequem in der Tiefgarage oder geschützt im begrünten Carport. Hochwertige Böden, edle Bäder und ein rundum stimmiges Wohnkonzept machen THE HILLS 9020 zu einem Projekt der Extraklasse – für alle, die Klagenfurt von seiner schönsten Seite erleben wollen.
Wer also an einem der begehrtesten Plätze der Stadt wohnen möchte, sollte jetzt schnell sein und eine der letzten Chancen nutzen.
Alle Details erhalten Sie auf der offiziellen Website sowie telefonisch unter +43 463 444 03333 oder per E-Mail unter verkaufkaernten@riedergarten.at.