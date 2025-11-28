Wohnen, wo Klagenfurt am schönsten ist

Wer in der Landeshauptstadt das Beste vom Besten sucht, landet unweigerlich am Kreuzbergl – Klagenfurts wohl begehrtester Wohngegend. Genau hier, im Stadtteil St. Martin, entstand das exklusive Projekt THE HILLS 9020 mit insgesamt 26 hochwertigen Eigentumswohnungen. Die gute Nachricht für Schnellentschlossene: Vier Einheiten sind noch verfügbar.