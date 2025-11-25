Vorteilswelt
Rückruf bei Billa

Achtung: Finger weg von diesen frischen Backwaren

Österreich
25.11.2025 17:32
(Bild: Andre Bonn stock.adobe)

Gleich mehrere frische Backshop-Produkte werden bei Billa zurückgerufen. Bei deren Verzehr sei die Gesundheit gefährdet, wird gewarnt.

Aufgrund eines technischen Defekts in der Produktion kann nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Semmeln und daraus hergestellte Backshop-Produkte, die zwischen 18.11.2025 und 24.11.2025 im Einkaufswagerl landeten, kleinen Metallabrieb enthalten, heißt es vonseiten der Kuchen-Peter Backwaren GmbH.

Da die frische Backware nicht eindeutig von Endverbrauchern einem Mindesthaltbarkeitsdatum oder einer Charge zugeordnet werden kann, sollten die Produkte, die im genannten Zeitraum verkauft wurden, besser nicht auf dem Teller landen.

Betroffen sind im Konkreten: die Clever Knopfsemmel, Pizzasemmel Tonno, Clever Knopfsemmel 8er Packung und das Speckstangerl geflochten.

Folgende Produkte sind ausgenommen
Die Ware wurde ausschließlich bei Billa Plus, Billa Pflanzilla, Billa Corso Hoher Markt und zwei Billa-Märkten ( Ebreichsdorf, Bahnstraße 25 & Unterwaltersdorf, Mitterndorferstraße 1A) angeboten. Jene, die in anderen Billa-Märkten erworben wurde, stammt von einem unterschiedlichen Lieferanten und kann ohne Bedenken verspeist werden.

Nun wurde der gesamte Warenbestand an betroffenen Tiefkühl-Teiglingen und die daraus aufgebackenen Semmeln und Backshop-Produkte aus dem Verkauf genommen. Semmeln und genannte Backshop-Produkte, die ab 27.11.2025 über das Kassenband rollten, sind von dem Rückruf nicht umfasst.

Hier finden Sie Hilfe
Wer diese Backwaren bereits gekauft hat, kann sie ab sofort auch ohne Kassenbon retournieren. Bei Rückfragen steht die Kuchen-Peter Backwaren GmbH unter der Tel-Nr. +43 676/851515521 oder per Mail an produktsicherheit@kuchenpeter.at zur Verfügung.

