Ryanair-Boss verhöhnt „schläfrigen“ Bundeskanzler

Zur Verteidigung der von O‘Leary gescholtenen Politik rückte SPÖ-Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi aus. „Es gibt in Österreich Regeln und an die müssen sich alle halten“, lässt Moitzi den Iren per Aussendung wissen. „Jeder noch so kleine Betrieb zahlt seine Steuern und Abgaben. Auch ein internationaler Konzern wie Ryanair ist davon nicht ausgenommen – so sehr er es sich auch wünscht.“