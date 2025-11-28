Signa sorgt für Disput zwischen Ministerinnen

Sporrer: „Keine positive Rückmeldung vom Koalitionspartner“

Gerne hätte man auch umfassende Maßnahmen präsentiert, die einen Fall Signa in Zukunft verhindern. Der Gesetzesentwurf aus dem BMJ befinde sich in der politischen Koordinierung. „Wir haben von unseren Koalitionspartnern leider noch keine positive Rückmeldung erhalten. Wir bleiben aber natürlich weiter dran, denn als Sozialdemokratie verstehen wir es als unsere Aufgabe, die Steuerzahler und unseren Wirtschaftsstandort vor solchen skrupellosen Praktiken zu schützen.“