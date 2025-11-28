Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

SPÖ „eingeknickt“

Signa sorgt für Disput zwischen Ministerinnen

Innenpolitik
28.11.2025 06:00
Rene Benko und seine Signa sorgten nicht nur für eine Rekordpleite, sondern auch für ...
Rene Benko und seine Signa sorgten nicht nur für eine Rekordpleite, sondern auch für nachhaltigen Widerhall in der Innenpolitik.(Bild: Krone KREATIV/APA/EXPA/JOHANN GRODER, EVA MANHART / APA / picturedesk.com)

Ex-Justizministerin Alma Zadic und ihre Partei zeigen sich empört: Die Regierung habe zentrale Aspekte eines Gesetzesentwurfes zur Vermeidung von Pleitefällen wie der Signa „heimlich entsorgt“. Nachfolgerin Anna Sporrer wirft sie vor, eingeknickt zu sein.

0 Kommentare

Am Dienstag stand das „Nachhaltigkeitsberichtsgesetz“ von ÖVP/SPÖ/NEOS im Justizausschuss auf dem Programm und Prüfstand. Maßnahmen gegen ein „Signa 2.0“, die im Begutachtungsentwurf noch enthalten waren, „hat die Regierung still und heimlich rausgelöscht“, wie die Grünen empört monieren.

Der größte Insolvenzfall der österreichischen Wirtschaftsgeschichte rund um Milliardenpleitier René Benko liegt fast zwei Jahre zurück. „Trotz eindeutiger Warnsignale und zahlreicher Hinweise auf systematische Intransparenz hat die Regierung bis heute keine wirksamen Schritte gesetzt, um eine Wiederholung so eines Falles zu verhindern.“ Im Gegenteil seien keine gesetzlichen Maßnahmen gegen Bilanzverschleierung aus dem Gesetzesvorschlag gestrichen worden.

Verschleierungstaktiken
Die Signa-Gruppe habe Gläubiger wie Behörden über die wahre wirtschaftliche Lage getäuscht: verspätete Bilanzen, undurchsichtiges Geflecht aus unzähligen Sub-Firmen oder die Nutzung legaler Schlupflöcher  mit minimalen Prüf- und Veröffentlichungspflichten. Das habe es Benko ermöglicht, die tatsächliche finanzielle Lage des Konzerns zu verschleiern und Vermögenswerte zwischen den Gesellschaften zu verschieben. 

Ex-Justizministerin Alma Zadic (Grüne) geht gegen ihre Nachfolgerin in die Offensive.
Ex-Justizministerin Alma Zadic (Grüne) geht gegen ihre Nachfolgerin in die Offensive.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Das Justizministerium unter der Grünen Zadic hatte im Jänner 2025  Maßnahmen gegen Bilanzverschleierung in Begutachtung geschickt. Diese umfassten unter anderem höhere, empfindliche finanzielle Strafen oder strengere Prüfpflichten. 

„Fatales politisches Signal“ 
Mit der Streichung dieser zentralen Schutzmaßnahmen sei die SPÖ-Justizministerin Sporrer eingeknickt. Zadic: „Zwei Jahre nach dem größten Wirtschaftsskandal der Zweiten Republik bleibt Österreich damit ohne ausreichende gesetzliche Vorkehrungen zur Verhinderung erneuter systematischer Bilanzverschleierung. Das ist ein fatales politisches Signal und öffnet einer Signa 2.0 Tür und Tor.“

Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) verteidigt sich gegen die Anschuldigungen ihrer Vorgängerin.
Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) verteidigt sich gegen die Anschuldigungen ihrer Vorgängerin.(Bild: Imre Antal)

Die SPÖ-Ministerin: „Das muss ich klar zurückweisen – wir haben den Verzug bei der Umsetzung der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie das bereits laufende Vertragsverletzungsverfahren von der Vorgängerregierung übernommen und waren hier gefordert, rasch eine gesetzliche Lösung zu finden. Das ist uns gelungen. Ansonsten hätten Österreich hohe Strafzahlungen gedroht“, so Sporrer.

Sporrer: „Keine positive Rückmeldung vom Koalitionspartner“
Gerne hätte man auch umfassende Maßnahmen präsentiert, die einen Fall Signa in Zukunft verhindern. Der Gesetzesentwurf aus dem BMJ befinde sich in der politischen Koordinierung. „Wir haben von unseren Koalitionspartnern leider noch keine positive Rückmeldung erhalten. Wir bleiben aber natürlich weiter dran, denn als Sozialdemokratie verstehen wir es als unsere Aufgabe, die Steuerzahler und unseren Wirtschaftsstandort vor solchen skrupellosen Praktiken zu schützen.“

Porträt von Erich Vogl
Erich Vogl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
179.007 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
146.129 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
134.634 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
844 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Innenpolitik
„Krone“-Kommentar
Frivoles Spiel zwischen dem ORF und der Politik
Viel Kritik der NEOS
„Zahnlose“ Kammerreform: Erste Vorschläge bis Juni
SPÖ „eingeknickt“
Signa sorgt für Disput zwischen Ministerinnen
Aus bestimmten Ländern
USA wollen Inhaber von Green Cards prüfen
Neue WKO-Präsidentin
Schultz: „Einsparungen an Mitglieder weitergeben“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf