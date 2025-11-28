Nur noch Spott für Slot! Weg frei für Glasner?

Fragt sich nur, wer es ändern soll. Die Tage von Coach Arne Slot, der im Mai noch den Premier-League-Titel gefeiert hatte, scheinen gezählt. Liverpool verlor neun der letzten zwölf Pflichtspiele – das gab’s zuletzt 1954! „Das ist ein Schock - für die Spieler, für die Journalisten, für mich, für uns alle“, seufzte Slot nach dem jüngsten Debakel. „Das Ganze kommt sehr unerwartet, wenn man sich unsere Qualität anschaut.“