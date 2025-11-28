Vorteilswelt
Nach bitterem Debakel

Nur noch Spott für Slot! Weg frei für Glasner?

Premier League
28.11.2025 07:42
Die Tage von Arne Slot (re.) scheinen gezählt, die LFC-Fans hoffen auf Oliver Glasner.
Die Tage von Arne Slot (re.) scheinen gezählt, die LFC-Fans hoffen auf Oliver Glasner.(Bild: GEPA)

Liverpool-Coach Arne Slot steht nach erneutem Debakel vor dem Aus. Weg frei für Oliver Glasner?

0 Kommentare

Das gab’s in Anfield gefühlt noch nie. Bereits nach 73 Minuten war in der Königsklasse gegen Eindhoven Schicht im Schacht, verließen die Fans in Scharen das Stadion. Weil der LFC gerade das 1:3 kassiert hatte, am Ende mit 1:4 den Holländern unterlag - die nächste Horror-Vorstellung des 1,5 Milliarden (!) teuren Kaders. „Wir sitzen im Moment tief in der Sch***“, nahm Mittelfeldspieler Curtis Jones kein Blatt vor den Mund. „Das muss sich ändern.“

Fragt sich nur, wer es ändern soll. Die Tage von Coach Arne Slot, der im Mai noch den Premier-League-Titel gefeiert hatte, scheinen gezählt. Liverpool verlor neun der letzten zwölf Pflichtspiele – das gab’s zuletzt 1954! „Das ist ein Schock - für die Spieler, für die Journalisten, für mich, für uns alle“, seufzte Slot nach dem jüngsten Debakel. „Das Ganze kommt sehr unerwartet, wenn man sich unsere Qualität anschaut.“ 

Und unverständlich! Insgesamt 483 Millionen Euro hatte der englische Meister im Sommer für Neuzugänge (u. a. Wirtz oder Isak) auf dem Markt verpulvert. Außer Stürmer Ekitike floppten aber alle.

Krisensitzung 
Obendrein ist Superstar Mo Salah seit Saisonbeginn außer Form. Der Ägypter scheint aufgrund seiner Taten für den Verein jedoch unantastbar. Slot weniger. Gestern beriefen die Klubbosse Michael Edwards und Richard Hughes eine Krisensitzung ein. Palace-Coach Oliver Glasner gilt bei den Buchmachern als Favorit auf den Posten bei den „Reds“.

Porträt von Christopher Thor
Christopher Thor
