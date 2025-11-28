Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fund in Äthiopien

3,4 Mio. Jahre alt: Neuer Menschenvorfahr entdeckt

Wissenschaft
28.11.2025 07:58

Neue Fossilienfunde aus Äthiopien hellen das Bild eines bisher rätselhaften Vorfahren des Menschen auf. Forscher konnten jetzt einen primitiveren Verwandten der berühmten „Lucy“ bestimmen. Die neu entdeckte Art lebte wohl zur selben Zeit vor mehr als drei Millionen Jahren.

0 Kommentare

Forscher der Arizona State University haben einen neuen Vorfahren des Menschen beschrieben. Die Australopithecus deyiremeda getaufte Art lebte vor rund 3,4 Millionen Jahren in Ostafrika. Grundlage ist ein bereits 2009 gefundener Fuß, dem nun Zähne, Kiefer- und Hüftteile zugeordnet werden konnten. Der Vorfahre des modernen Menschen lebte zur selben Zeit wie die berühmte Vormenschenfrau „Lucy“.

Wie „Lucy“ konnte die Art aufrecht gehen, war aber gleichzeitig an das Klettern auf Bäumen angepasst. Der Fund von Australopithecus deyiremeda könnte laut einer Studie, die im Fachjournal „Nature“ veröffentlicht wurde, darauf hinweisen, dass der Stammbaum des Menschen möglicherweise viel vielfältiger ist, als man bis dato angenommen hat.

(Bild: kameraOne (Screenshot))

Existierten zwei Menschenarten zeitgleich?
Die neu entdeckten Kieferknochen wurden dem Forscherteam aus den USA und Äthiopien zufolge an derselben Stelle gefunden wie die bereits 2009 entdeckte die Überreste eines geheimnisvollen Fußes. Der Fundort in Burtele im Nordosten Äthiopiens liegt nur rund 35 Kilometer von jenem Ort entfernt, an dem anno 1974 die fossilen Überreste von „Lucy“ entdeckt wurden.

„Wir haben keinen Zweifel daran, dass der Fuß von Burtele zur gleichen Art gehört wie diese Zähne und der Kiefer“, sagte der Wissenschaftler Yohannes Haile-Selassie von der Arizona State University der Nachrichtenagentur AFP. Bis zur Entdeckung des Fußes in Burtele galt Lucys Art als einzige Verwandte des Menschen, der vor mehr als drei Millionen Jahren in dieser Region lebte.

Bereits 2015 ordnete das Team um Haile-Selassie jedoch einige in Burtele gefundene und rund 3,4 Millionen Jahre alte Kieferknochen einer neuen Art zu – dem Australopithecus deyiremeda. Haile-Selassie erklärte damals, die Entdeckung dieser neuen Art in derselben Region bestätige die These, dass Lucys Art, der Australopithecus afarensis, nicht der einzige mögliche Vorfahre der Menschen war. Die Annahme stieß aber damals auf Skepsis in Wissenschaftskreisen. Die neuen Funde könnten das ändern.

Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass Australopithecus deyiremeda primitiver war als seine berühmte Verwandte „Lucy“. Eine Zahnanalyse ergab demnach, dass die Art sich hauptsächlich von Blättern, Früchten und Nüssen ernährte, die sie auf Bäumen fand.

Arten mit unterschiedlicher Lebensart
Offen ist laut Haile-Selassie die Frage, wie die beiden Arten am selben Ort und zur selben Zeit zusammenleben konnten. Die Forscher kommen in ihrer neuen Studie zu dem Schluss, dass dies womöglich auf die unterschiedliche Lebensart der beiden Arten zurückzuführen sei: Während die neue Art sich eher im Wald und auf Bäumen bewegte, zog „Lucy“ ein Leben am Boden vor.

Lesen Sie auch:
Vor 88 Jahren gefunden
Neue Menschenart? Schädel entzweit Forscher
28.06.2021

Das ungewöhnlich gut erhaltene Skelett von „Lucy“, die als bekanntester Vorläufer des Menschen gilt, war 1974 in Äthiopien entdeckt worden. „Lucy“ galt lange als „Urmutter der Menschheit“, bis später noch ältere Fossile entdeckt wurden.

„Lucy“ verdankt Namen einem Beatles-Song
Den Namen „Lucy“ verdankt der 3,2 Millionen Jahre alte Hominide seinen Entdeckern. Diese wählten diesen Spitznamen nach dem Beatles-Song „Lucy in the Sky with Diamonds“, den sie bei der Beschriftung der Fundstücke hörten.

Porträt von Wilhelm Eder
Wilhelm Eder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fund in Äthiopien
3,4 Mio. Jahre alt: Neuer Menschenvorfahr entdeckt
So präsentiert sich das Spektakel von der internationalen Raumstation aus.
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Objekt 3I/ATLAS
„Alien-Technologie“ oder Komet? Die NASA klärt auf
800 Meter pro Tag!
Antarktis-Gletscher verliert Eis in Rekordtempo
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
179.389 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
146.457 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
134.814 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
851 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Wissenschaft
Fund in Äthiopien
3,4 Mio. Jahre alt: Neuer Menschenvorfahr entdeckt
Krone Plus Logo
Einfaches Hilfsmittel
Beschwerden im Wechsel? Sie haben es in der Hand
Krone Plus Logo
Obst, Fisch und Co.
Dose als Wundertüte: So (un)gesund sind Konserven!
Krone Plus Logo
Aber warum?
Von wegen Grant: Wiener fühlen sich psychisch top!
Blutvergiftung droht
Tödlicher Pilz sucht Europas Spitäler heim
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf