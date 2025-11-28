3,4 Mio. Jahre alt: Neuer Menschenvorfahr entdeckt

Arten mit unterschiedlicher Lebensart

Offen ist laut Haile-Selassie die Frage, wie die beiden Arten am selben Ort und zur selben Zeit zusammenleben konnten. Die Forscher kommen in ihrer neuen Studie zu dem Schluss, dass dies womöglich auf die unterschiedliche Lebensart der beiden Arten zurückzuführen sei: Während die neue Art sich eher im Wald und auf Bäumen bewegte, zog „Lucy“ ein Leben am Boden vor.