ÖSV-Riesentorläufer erwartet „sehr hartes Rennen“

Eigentlich war sein Rennstart in Copper Mountain gar nicht geplant gewesen. Nachdem sich Manuel Feller allerdings gegen einen USA-Trip entschieden hatte und auch Speedspezialist Vincent Kriechmayr auf ein Antreten beim heutigen Weltcup-Riesentorlauf verzichtet, kommt heute einer zum Zug, der im Dezember 2023 für Furore gesorgt hatte.
„Grundsätzlich ist es ein sehr lässiger Hang. Da ist alles drinnen und es ist eigentlich nie wirklich flach“, verrät Noel Zwischenbrugger, der beim heutigen Weltcup-Riesentorlauf in Copper Mountain (ab 18) neben Patrick Feurstein und dessen Cousin Lukas der dritte Mellauer am Start sein wird. „Wir sind auf dem Rennhang zwar keinen Riesentorlauf gefahren, haben dort aber ganz am Anfang unserer Camps zwei Super-G-Trainingstage absolviert.“
Langer Lauf, große Höhe
Generell erwartet der 24-Jährige – der im Dezember 2023 bei seinem Weltcupdebüt in Val d‘Isere als 13. für Furore gesorgt hatte – ein sehr hartes Rennen. „Es wird sicherlich ein extrem langer Riesentorlauf und das auf über 3000 Meter Seehöhe. Das ist richtig anstrengend“, weiß der Atomic-Pilot, der ursprünglich gar nicht für einen Einsatz in Colorado vorgesehen war. „Eigentlich bin ich zum Training mit dem Team hinübergeflogen. Nachdem aber sowohl Manuel Feller als auch Vincent Kriechmayr auf ein Antreten verzichten, darf ich fahren.“
Hohe Startnummer kein Nachteil?
Dabei hatte Zwischenbrugger die vorige Saison ganz stark beendet und sich in Hafjell (Nor) als 22. zum dritten Mal in seiner Karriere Weltcuppunkte geholt. „Sollte mir hier in Copper erneut so ein Ergebnis gelingen, wäre das natürlich überragend. Jede Platzierung in den Punkten wäre für mich ein Erfolg“, gesteht der Bregenzerwälder, der allerdings mit einer sehr hohen Nummer an den Start gehen muss. „Ich rechne damit, dass es irgendetwas zwischen 55 und 60 wird. Es ist allerdings auch so, dass in Amerika die Pisten zuletzt immer sehr lange gehalten haben und man auch mit einer höheren Nummer noch alle Chancen hatte sich zu qualifizieren.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.