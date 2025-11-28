Vorteilswelt
In Copper Mountain

ÖSV-Riesentorläufer erwartet „sehr hartes Rennen“

Vorarlberg
28.11.2025 06:58
Noel Zwischenbrugger greift in den USA erstmals in dieser Saison nach Weltcuppunkten.
Noel Zwischenbrugger greift in den USA erstmals in dieser Saison nach Weltcuppunkten.(Bild: GEPA pictures)

Eigentlich war sein Rennstart in Copper Mountain gar nicht geplant gewesen. Nachdem sich Manuel Feller allerdings gegen einen USA-Trip entschieden hatte und auch Speedspezialist Vincent Kriechmayr auf ein Antreten beim heutigen Weltcup-Riesentorlauf verzichtet, kommt heute einer zum Zug, der im Dezember 2023 für Furore gesorgt hatte.

„Grundsätzlich ist es ein sehr lässiger Hang. Da ist alles drinnen und es ist eigentlich nie wirklich flach“, verrät Noel Zwischenbrugger, der beim heutigen Weltcup-Riesentorlauf in Copper Mountain (ab 18) neben Patrick Feurstein und dessen Cousin Lukas der dritte Mellauer am Start sein wird. „Wir sind auf dem Rennhang zwar keinen Riesentorlauf gefahren, haben dort aber ganz am Anfang unserer Camps zwei Super-G-Trainingstage absolviert.“

Noel Zwischenbrugger sorgte in Val d‘Isère mit Rang 13 bei seinem Weltcupdebüt für Furore.
Bewegte Karriere
ÖSV-Überraschung wurde schon zweimal ausgemustert
10.12.2023
Vici ohne Punkte
ÖSV-Herr kletterte in 24 Stunden von 89 auf 18
21.01.2025

Langer Lauf, große Höhe
Generell erwartet der 24-Jährige – der im Dezember 2023 bei seinem Weltcupdebüt in Val d‘Isere als 13. für Furore gesorgt hatte – ein sehr hartes Rennen. „Es wird sicherlich ein extrem langer Riesentorlauf und das auf über 3000 Meter Seehöhe. Das ist richtig anstrengend“, weiß der Atomic-Pilot, der ursprünglich gar nicht für einen Einsatz in Colorado vorgesehen war. „Eigentlich bin ich zum Training mit dem Team hinübergeflogen. Nachdem aber sowohl Manuel Feller als auch Vincent Kriechmayr auf ein Antreten verzichten, darf ich fahren.“

Hohe Startnummer kein Nachteil?
Dabei hatte Zwischenbrugger die vorige Saison ganz stark beendet und sich in Hafjell (Nor) als 22. zum dritten Mal in seiner Karriere Weltcuppunkte geholt. „Sollte mir hier in Copper erneut so ein Ergebnis gelingen, wäre das natürlich überragend. Jede Platzierung in den Punkten wäre für mich ein Erfolg“, gesteht der Bregenzerwälder, der allerdings mit einer sehr hohen Nummer an den Start gehen muss. „Ich rechne damit, dass es irgendetwas zwischen 55 und 60 wird. Es ist allerdings auch so, dass in Amerika die Pisten zuletzt immer sehr lange gehalten haben und man auch mit einer höheren Nummer noch alle Chancen hatte sich zu qualifizieren.“ 

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
