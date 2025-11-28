ÖSV-Riesentorläufer erwartet „sehr hartes Rennen“

Hohe Startnummer kein Nachteil?

Dabei hatte Zwischenbrugger die vorige Saison ganz stark beendet und sich in Hafjell (Nor) als 22. zum dritten Mal in seiner Karriere Weltcuppunkte geholt. „Sollte mir hier in Copper erneut so ein Ergebnis gelingen, wäre das natürlich überragend. Jede Platzierung in den Punkten wäre für mich ein Erfolg“, gesteht der Bregenzerwälder, der allerdings mit einer sehr hohen Nummer an den Start gehen muss. „Ich rechne damit, dass es irgendetwas zwischen 55 und 60 wird. Es ist allerdings auch so, dass in Amerika die Pisten zuletzt immer sehr lange gehalten haben und man auch mit einer höheren Nummer noch alle Chancen hatte sich zu qualifizieren.“