„Ein Wahnsinn!“ „Traum“-Comeback sorgt für Staunen

Kilde: „So viele Emotionen“

Bei der Ankunft im Zielraum flossen schließlich Tränen, bei Shiffrin und Kilde. „Im Ziel waren es so viele Emotionen. Es war unmöglich, es zurückzuhalten, speziell wenn Mikaela auch dabei ist“, meinte der Skandinavier. „Sie hatte mir gestern gesagt, dass sie im Ziel sein wird. Dann habe ich gesagt, das musst du nicht unbedingt, weil sie hat ja jetzt dann zwei Rennen. Aber sie macht das, das ist einfach Mikaela. Sie ist eine Person, die man einfach lieben muss.“