Erste Rolle für Teddy

Robbie Williams‘ Tochter feiert Red-Carpet-Debüt

Society International
28.11.2025 07:51
(Bild: APA-Images / Camera Press / Robin Pope)

Robbie Williams und Ayda Field hätten an diesem Abend wohl nicht stolzer sein können! Denn ihre Tochter Teddy feierte mit 13 Jahren nicht nur ihr Red-Carpet-Debüt, sie hat auch ihre allererste Filmrolle ergattert!

Am Donnerstag feierte der Film „Tinsel Town“, eine Sky-Cinema-Produktion, Premiere – und Teddy durfte zum allerersten Mal mit ihren Eltern über den roten Teppich flanieren. 

Teddy hat Superstar-Gene!
Eine Premiere, die die 13-Jährige mit Bravour meisterte. Von Aufregung war keine Spur – im Gegenteil! Wie ein Profi posierte sie mit Mama und Papa für die Fotografen und lächelte frech in die Kamera.

Auch ihr Look war übrigens hollywoodreif: Im grünen Kleid, zu dem sie eine schwarze Fake-Fur-Jacke und weiß-schwarze Mary Janes kombinierte, sah Teddy wie ein kleiner Superstar aus.

Sky veröffentlichte auf TikTok einige Schnappschüsse von Teddy mit ihren stolzen Eltern am Red Carpet:

Spielt Rebel Wilsons Filmtochter
Im Film „Tinsel Town“ stand Teddy übrigens neben Stars wie Rebel Wilson, Kiefer Sutherland und „Bridgerton“-Hottie Lucien Laviscount vor der Kamera.

In dem Weihnachtsfilm geht es um einen ins Straucheln geratenen Hollywood-Action-Helden (Kiefer Sutherland), der in einem kleinen englischen Dorf strandet und eine Rolle in einem Weihnachtsstück annimmt. Teddy spielt die Filmtochter von Rebel Wilson, die als taffe Tanzlehrerin Jill zu sehen ist.

Hier können Sie sich den Trailer zu „Tinsel Town – Das Wunder von Stoneford“ anschauen:

Teddy wollte schon immer auf Bühne stehen
„Teddy wurde dazu geboren, ein Star zu sein – schließlich sind ihre Eltern beide absolute Ausnahmekünstler“, verriet ein Insider schon vor einigen Wochen der „Sun“.

Und erklärte weiter: „Robbie und Ayda waren jedoch sehr darauf bedacht, sie so lange wie möglich aus dem Rampenlicht herauszuhalten – indem sie ihr Gesicht in den sozialen Medien usw. unkenntlich machten –, daher wird dies alles sehr stark von Teddy vorangetrieben, die schon auf der Bühne stehen wollte, seit sie alt genug war zu sprechen!“

Lesen Sie auch:
Robbie Williams fürchtet, das Abnehmspritzen seiner Sehkraft nachhaltig geschadet haben.
„Sehe nur noch Punkte“
Robbie Williams: Bald blind wegen Abnehmspritze?
15.11.2025
Diagnose Tourette
Robbie Williams: „Panische Angst vor Auftritten“
01.10.2025

Robbie Williams und Ayda Field haben noch drei weitere Kinder: die Söhne Charly (11) und Beau (5) sowie Tochter Coco (7).  

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Newsletter
