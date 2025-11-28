Gäste-Flaute – nun muss sich ein Tal neu erfinden

Bettenauslastung bei 119 Tagen – ausbaufähig

Einige Kennzahlen zur Region: Insgesamt beträgt das TVB-Budget für das kommende Jahr 4,4 Millionen Euro. Die Bettenauslastung betrug zuletzt im Schnitt 119 Tage, was deutlich ausbaufähig ist. Wie sieht es mit der Wertschöpfung aus, die bekanntlich eine immer wichtigere Kennzahl wird? Laut Gästebefragung lag sie im Winter bei 201 Euro pro Tag und im Sommer bei 174 Euro pro Tag. „Damit kann man eigentlich zufrieden sein“, merkte Mairhofer an.

Klar ist insgesamt: Der TVB Wildschönau startet in eine Dekade der Neuorientierung, es muss sich wohl vieles zum Besseren ändern.