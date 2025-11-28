Orbán trifft heute Putin: „Ich fahre nach Moskau“

Schon am heutigen Freitag trifft sich Ungarns Premier Viktor Orbán mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Das hat der Kreml inzwischen bestätigt. Er werde mit Putin über Öl- und Gaslieferungen nach Ungarn sowie über Bemühungen um Frieden in der Ukraine sprechen, kündigte Orbán an.
Ungarische und russische Medien hatten bereits über ein geplantes Treffen der beiden berichtet, offiziell bestätigt wurde es bisher jedoch nicht.
Gespräche über Frieden „kaum vermeidbar“
Orbán gab seinen Plan, Putin zu treffen, in einem Videointerview auf seiner Facebook-Seite bekannt. Er werde nach Moskau fahren, „um sicherzustellen, dass die Energieversorgung Ungarns für den Winter und das nächste Jahr gesichert ist.“ Auf die Frage, ob auch die Friedensbemühungen in der Ukraine auf der Tagesordnung stehen würden, antwortete Orbán: „Das können wir kaum vermeiden.“
Putin streut Orbán Rosen
Putin hatte sich erst am Donnerstag zu einem möglichen Moskau-Besuch Orbáns geäußert. Putin würde sich freuen, wenn Orbán als zuverlässiger Partner diese Einladung annehmen würde, erklärte er auf einer Pressekonferenz in Bischkek, der Hauptstadt Kirgisistans. Über Orbán sagte der Kreml-Chef: „Wir kennen seine Position, und sie ist meiner Meinung nach durchaus objektiv. Er gehört zu jenen Menschen, die die Realitäten der Welt erkennen und ihre politische Position auf der Grundlage dieser Realitäten formulieren.“
