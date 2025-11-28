Orbán trifft heute Putin: „Ich fahre nach Moskau“

Putin streut Orbán Rosen

Putin hatte sich erst am Donnerstag zu einem möglichen Moskau-Besuch Orbáns geäußert. Putin würde sich freuen, wenn Orbán als zuverlässiger Partner diese Einladung annehmen würde, erklärte er auf einer Pressekonferenz in Bischkek, der Hauptstadt Kirgisistans. Über Orbán sagte der Kreml-Chef: „Wir kennen seine Position, und sie ist meiner Meinung nach durchaus objektiv. Er gehört zu jenen Menschen, die die Realitäten der Welt erkennen und ihre politische Position auf der Grundlage dieser Realitäten formulieren.“