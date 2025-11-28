Kommt das Social-Media-Verbot durch die Hintertür?

„Gleich gefährlich wie der Straßenverkehr“

Schnitzer sieht sich damit auf Linie mit einem Großteil der Jugendlichen, immerhin unterstützen laut einer aktuellen Studie 90 Prozent der befragten Jugendlichen strengere Regelungen. Der Steirer schlägt auch einen verpflichtenden Social-Media-Führerschein vor, der im Rahmen der Medienkompetenzermittlung an Schulen erworben werden soll: „Um mit 15 Moped fahren zu dürfen, bedarf es einem Führerschein. Das Bewegen in sozialen Netzwerken kommt mir schon bald gleich gefährlich vor wie im Straßenverkehr.“