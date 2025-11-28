Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für unter 15-Jährige

Kommt das Social-Media-Verbot durch die Hintertür?

Steiermark
28.11.2025 08:00
Viele Jugendliche verbringen täglich Stunden am Handy.
Viele Jugendliche verbringen täglich Stunden am Handy.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Ob sich die Bundesregierung auf ein Social-Media-Verbot bis zu einem gewissen Alter einigt, ist offen. Vielleicht kommt die Regelung aber auch über Umwegen – nämlich dann, wenn alle neun Bundesländern ihre Jugendschutzgesetze ändern. Die ÖVP diskutiert das zumindest. 

0 Kommentare

Australien und Griechenland sind mit einem Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige vorgeprescht, in Österreich wird darüber erst diskutiert. Einen interessanten Ansatz verfolgen die ÖVP-Klubobleute der neun Bundesländer, die sich derzeit in Bad Waltersdorf auf Einladung des Steirers Lukas Schnitzer treffen: Künftig könnten in den Jugendschutzgesetzen aller Bundesländer eine einheitliche Altersgrenze von 15 Jahren verankert werden, flankiert mit technischen Lösungen zur Altersüberprüfung. Die EU entwickelt ja gerade eine eigene App.

Die ÖVP-Klubobleute trafen sich in Bad Waltersdorf.
Die ÖVP-Klubobleute trafen sich in Bad Waltersdorf.(Bild: GASSER BENJAMIN)

„Wir sind mit unseren eigenen Kindern übervorsichtig in der ,echten Welt‘ – und zu wenig vorsichtig in der ,digitalen Welt‘. Wir erleben jeden Tag, wie groß der Druck in sozialen Medien ist“, meint Schnitzer, der damit auf einer Linie mit seiner steirischen Parteichefin Manuela Khom ist. Zwar sind Plattformen wie Instagram und TikTok in Österreich offiziell erst ab 14 Jahren erlaubt, es fehlt aber an wirksamen Kontrollmechanismen. 

Lesen Sie auch:
Suchtfördernde Online-Praktiken und glückspielartige Funktionen sollen künftig verboten sein.
Nicht unter 13 Jahren:
EU-Parlament will Mindestalter für soziale Medien
26.11.2025
Ärger in Australien
Teenager klagen gegen neues Social-Media-Verbot
26.11.2025

„Gleich gefährlich wie der Straßenverkehr“
Schnitzer sieht sich damit auf Linie mit einem Großteil der Jugendlichen, immerhin unterstützen laut einer aktuellen Studie 90 Prozent der befragten Jugendlichen strengere Regelungen. Der Steirer schlägt auch einen verpflichtenden Social-Media-Führerschein vor, der im Rahmen der Medienkompetenzermittlung an Schulen erworben werden soll: „Um mit 15 Moped fahren zu dürfen, bedarf es einem Führerschein. Das Bewegen in sozialen Netzwerken kommt mir schon bald gleich gefährlich vor wie im Straßenverkehr.“

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Ein Freiwilliger verteilt Hilfsgüter. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist enorm.
Mindestens 128 Tote
Wolkenkratzer in Hongkong brennen immer noch
Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
179.389 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
146.457 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
134.814 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
851 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf