Nach Traumstart gab‘s einen Truthahn als Belohnung

Von dem knappen Rückstand hinter Party-Crasher Marco Odermatt ließ man sich jedoch nicht die Laune verderben. Als Belohnung für den Speed-Auftakt gab es gestern anlässlich von Thanksgiving einen Truthahn – aufgetischt von Christa und Moni, zwei Tirolerinnen, die in den 70ern in die USA auswanderten und seit Jahren in Übersee als Privatköchinnen unseres Teams auftreten. „Sie lesen uns jeden Wunsch von den Lippen ab, gehören mittlerweile schon fest zum Team dazu“, dankt Pfeifer.