Jetzt hilft Red Bull Salzburg nur noch ein Wunder

1:4 in Bologna – Salzburg kassierte in der Europa League die vierte Niederlage im fünften Spiel. Jetzt hilft den Bullen nur noch ein Wunder.
Mit nur drei Punkten aus vier Spielen war Salzburg nach Italien gereist, wo das Europa-League-Gastspiel in Bologna wartete. Von einem Pflichtsieg wollte Trainer Thomas Letsch nichts wissen, einen Punktgewinn hatte er aber fest ins Visier genommen. Seine Startelf – Bidstrup, Gadou und Bischoff kamen rein - hatte gleich alle Hände voll zu tun. Orsolini und Odgaard scheiterten zunächst an Schlager (18.). In Minute 26 war es aber soweit: Gadou fälschte einen Schuss von Odgaard ab – 0:1! Aus dem Nichts gelang der Ausgleich. Baidoos Schuss konnte Torhüter Ravaglia parieren, bei Vertessens Abstauber war er machtlos (33.). Danach drückten die Italiener: Dallinga (36.), Miranda (38.), Pobega (39.) und Zortea (45.) vergaben gute Möglichkeiten.
Doppelschlag
Auch nach der Pause drückte zunächst Bologna, während die Bullen patzten. Gadou ließ Dallinga entwischen – 1:2 (51.). Sekunden später hatte der Franzose nach einem Schnitzer Glück, dass Ferguson vergab. Bernardeschi machte es besser, er gewann ein Kopfballduell gegen Lainer – 1:3 (53.).
Die Bullen gingen danach ins Risiko. Vertessen vergab eine Topchance (62.), ein Ratkov-Tor wurde aberkannt (65., Abseits), zudem traf er die Latte (83.). Orsolini sorgte indes für den 1:4-Endstand (86.). Salzburg kassierte die vierte Niederlage im fünften Spiel. Für den Aufstieg (Top 24) braucht’s jetzt ein Wunder!
„Wir haben vier Gegentore bekommen und haben selbst zu wenig gemacht. Wir sind nicht effizient genug“, haderte Kapitän Mads Bidstrup. Coach Letsch meinte: „Es ist absolut enttäuschend. Wir machen vieles gut, sind in den entscheidenden Phasen aber zu nachlässig.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.