Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In der Europa League

Jetzt hilft Red Bull Salzburg nur noch ein Wunder

Fußball National
28.11.2025 06:32
Salzburg ging in Bologna unter.
Salzburg ging in Bologna unter.(Bild: AP/Massimo Paolone)

1:4 in Bologna – Salzburg kassierte in der Europa League die vierte Niederlage im fünften Spiel. Jetzt hilft den Bullen nur noch ein Wunder.

0 Kommentare

Mit nur drei Punkten aus vier Spielen war Salzburg nach Italien gereist, wo das Europa-League-Gastspiel in Bologna wartete. Von einem Pflichtsieg wollte Trainer Thomas Letsch nichts wissen, einen Punktgewinn hatte er aber fest ins Visier genommen. Seine Startelf – Bidstrup, Gadou und Bischoff kamen rein - hatte gleich alle Hände voll zu tun. Orsolini und Odgaard scheiterten zunächst an Schlager (18.). In Minute 26 war es aber soweit: Gadou fälschte einen Schuss von Odgaard ab – 0:1! Aus dem Nichts gelang der Ausgleich. Baidoos Schuss konnte Torhüter Ravaglia parieren, bei Vertessens Abstauber war er machtlos (33.). Danach drückten die Italiener: Dallinga (36.), Miranda (38.), Pobega (39.) und Zortea (45.) vergaben gute Möglichkeiten.

Doppelschlag
Auch nach der Pause drückte zunächst Bologna, während die Bullen patzten. Gadou ließ Dallinga entwischen – 1:2 (51.). Sekunden später hatte der Franzose nach einem Schnitzer Glück, dass Ferguson vergab. Bernardeschi machte es besser, er gewann ein Kopfballduell gegen Lainer – 1:3 (53.).

Lesen Sie auch:
Am Ende stand den Spielern von Red Bull Salzburg die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. 
Niederlage in Bologna
Zehnmal „Schwach“! Die Noten für Red Bull Salzburg
28.11.2025
Aus in EL steht bevor
1:4! Salzburg fährt aus Bologna punktlos heim
27.11.2025

Die Bullen gingen danach ins Risiko. Vertessen vergab eine Topchance (62.), ein Ratkov-Tor wurde aberkannt (65., Abseits), zudem traf er die Latte (83.). Orsolini sorgte indes für den 1:4-Endstand (86.). Salzburg kassierte die vierte Niederlage im fünften Spiel. Für den Aufstieg (Top 24) braucht’s jetzt ein Wunder!

„Wir haben vier Gegentore bekommen und haben selbst zu wenig gemacht. Wir sind nicht effizient genug“, haderte Kapitän Mads Bidstrup. Coach Letsch meinte: „Es ist absolut enttäuschend. Wir machen vieles gut, sind in den entscheidenden Phasen aber zu nachlässig.“

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
179.131 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
146.227 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
134.686 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
851 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Fußball National
In der Europa League
Jetzt hilft Red Bull Salzburg nur noch ein Wunder
Krone Plus Logo
Herbert Prohaska:
„Die Erinnerungen an dieses Turnier bleiben ewig“
Finale verloren, aber:
Historische Leistung! Unsere größten Sternstunden
Krone Plus Logo
Kein Happy End, aber:
Die Sieger der Herzen kommen stolz nach Hause
Trainer vor dem Aus
Rapid wieder inferior! Fans fordern „Stöger raus“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf