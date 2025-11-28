Jetzt hilft Red Bull Salzburg nur noch ein Wunder

Mit nur drei Punkten aus vier Spielen war Salzburg nach Italien gereist, wo das Europa-League-Gastspiel in Bologna wartete. Von einem Pflichtsieg wollte Trainer Thomas Letsch nichts wissen, einen Punktgewinn hatte er aber fest ins Visier genommen. Seine Startelf – Bidstrup, Gadou und Bischoff kamen rein - hatte gleich alle Hände voll zu tun. Orsolini und Odgaard scheiterten zunächst an Schlager (18.). In Minute 26 war es aber soweit: Gadou fälschte einen Schuss von Odgaard ab – 0:1! Aus dem Nichts gelang der Ausgleich. Baidoos Schuss konnte Torhüter Ravaglia parieren, bei Vertessens Abstauber war er machtlos (33.). Danach drückten die Italiener: Dallinga (36.), Miranda (38.), Pobega (39.) und Zortea (45.) vergaben gute Möglichkeiten.