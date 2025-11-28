„Zahnlose“ Kammerreform: Erste Vorschläge bis Juni

Erste Ergebnisse bis Juni 2026

„Wir haben unsere Ablehnung der Dringlichkeit damit begründet, dass wir in Summe fünf Anträge haben, die sich im Kern mit einer Reform der Wirtschaftskammer beschäftigen“, so Pack. Das sehen die NEOS anders. Der Antrag der Grünen sei „zahnlos“, er wurde vom Wirtschaftsbund noch abgeändert. Die Rede ist von „einem strukturierten Reformprozess“, dafür wird eine Gruppe mit allen Faktionen und externen Experten eingesetzt. Der Zeithorizont ist ein weiter: Erste Schritte sollen bis spätestens Ende Juni 2026 vorgeschlagen werden. „Der Reformprozess auf Bundesebene wird natürlich mitgedacht und berücksichtigt“, versichert Pack.