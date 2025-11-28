In Schule kamen Übergriffe auf Mädchen ans Licht

Zahlreiche Übergriffe über Monate

Kurz vor Weihnachten hatte einst alles begonnen. Als Paketfahrer war der 61-Jährige viel unterwegs, doch in den Ferien blieb er zu Hause. Wie die Stieftochter in ihrer Einvernahme schildert, sollen da die Übergriffe stattgefunden haben. Erst im Zimmer, dann habe sich das Ganze ins Bad verlagert. Unzählige Male, mehrere Monate lang. Warum das Mädchen so viele Jahre geschwiegen hat? Sie mochte ihren Stiefvater gern.