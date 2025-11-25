Das ist die skandalöse Klimabilanz der Milliardäre

PS-starke Luxusautos, Privatjets und Superjachten: Milliardäre haben ganz andere Hobbys und Gerätschaften, die zur Erderwärmung beitragen, als das gewöhnliche Volk. Entsprechend extrem ist auch ihr Klima-Fußabdruck, geht aus einer neuen Untersuchung hervor.
Wenn Pop-Superstar Taylor Swift auf Reisen geht, nimmt sie gerne ihre Dassault Falcon 7X. In dem luxuriös ausgestatteten Privatjet mit rund 11.000 Kilometern Reichweite zu einem Stückpreis von 54 Millionen US-Dollar reist die Musikerin von Kontinent zu Kontinent – auch zu Spielen ihres Verlobten Travis Kelce. Allein im Herbst 2023 verursachte Swift mit Flugreisen zu den Spielen des Football-Stars binnen drei Monaten einen CO2-Ausstoß von 138 Tonnen. Ein Durchschnittsbürger würde zehn Jahre dafür brauchen. Doch es gibt unter den Superreichen sogar noch größere Klimasünder.
