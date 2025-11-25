Vorteilswelt
Jacht, Privatjet & Co.

Das ist die skandalöse Klimabilanz der Milliardäre

Wissenschaft
25.11.2025 14:36
Dassault Falcon 7X: So einen Privatjet hat der 1,6 Milliarden US-Dollar schwere Pop-Superstar ...
Dassault Falcon 7X: So einen Privatjet hat der 1,6 Milliarden US-Dollar schwere Pop-Superstar Taylor Swift.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/ANDRE DIAS NOBRE, GORDON ZAMMIT – stock.adobe.com)

PS-starke Luxusautos, Privatjets und Superjachten: Milliardäre haben ganz andere Hobbys und Gerätschaften, die zur Erderwärmung beitragen, als das gewöhnliche Volk. Entsprechend extrem ist auch ihr Klima-Fußabdruck, geht aus einer neuen Untersuchung hervor.

0 Kommentare

Wenn Pop-Superstar Taylor Swift auf Reisen geht, nimmt sie gerne ihre Dassault Falcon 7X. In dem luxuriös ausgestatteten Privatjet mit rund 11.000 Kilometern Reichweite zu einem Stückpreis von 54 Millionen US-Dollar reist die Musikerin von Kontinent zu Kontinent – auch zu Spielen ihres Verlobten Travis Kelce. Allein im Herbst 2023 verursachte Swift mit Flugreisen zu den Spielen des Football-Stars binnen drei Monaten einen CO2-Ausstoß von 138 Tonnen. Ein Durchschnittsbürger würde zehn Jahre dafür brauchen. Doch es gibt unter den Superreichen sogar noch größere Klimasünder.

