Polizei schnappte flüchtigen Après-Ski-Schläger

Opfer fiel auf Hinterkopf, blieb bewusstlos liegen

Er wird demnach beschuldigt, dem 35-Jährigen plötzlich mit der Hand ins Gesicht geschlagen zu haben und ihn, nachdem er mit dem Hinterkopf auf einer Metallschiene aufgeschlagen war, bewusstlos und mit einer stark blutenden Kopfwunde liegen gelassen zu haben. Während der Niederländer mutmaßlich das Weite suchte, musste der Belgier mit mehreren Kopfverletzungen ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert werden.