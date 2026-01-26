Vorteilswelt
Opfer bewusstlos

Polizei schnappte flüchtigen Après-Ski-Schläger

Tirol
26.01.2026 20:51
Aus Tirols Skihochburgen kamen zuletzt täglich Meldungen über Gewaltexzesse feiernder Skifahrer.
Aus Tirols Skihochburgen kamen zuletzt täglich Meldungen über Gewaltexzesse feiernder Skifahrer.
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Nach einer brutalen Attacke auf einen 35-jährigen Belgier in einem Àpres-Ski-Lokal im Tiroler Zillertal hat die Polizei nun jenen Mann stellen können, der den Urlauber zunächst zu Boden geschlagen und ihn anschließend bewusstlos liegen gelassen haben dürfte. Der Niederländer (24) ist geständig. 

Videoaufnahmen brachten die Polizei in Mayrhofen auf die Spuren des 24-Jährigen. Nach „intensiven Fahndungsermittlungen“ konnten die Beamten den Niederländer tatsächlich ausfindig machen: Er befand sich in einem anderen Après-Ski-Lokal.

Er konnte nach intensiven Fahndungsermittlungen von Beamten der PI Mayrhofen am späten Nachmittag in einem anderen Après-Ski-Lokal ausfindig gemacht werden.

Die Polizei in einer Aussendung

„Bei der Vernehmung leugnete der 24-jährige Niederländer die Tat vorerst“, beschreiben die Polizisten den Ablauf des Verhörs. Dann aber legte der Urlauber doch ein Geständnis ab, auf den Belgier losgegangen zu sein.

Opfer fiel auf Hinterkopf, blieb bewusstlos liegen
Er wird demnach beschuldigt, dem 35-Jährigen plötzlich mit der Hand ins Gesicht geschlagen zu haben und ihn, nachdem er mit dem Hinterkopf auf einer Metallschiene aufgeschlagen war, bewusstlos und mit einer stark blutenden Kopfwunde liegen gelassen zu haben. Während der Niederländer mutmaßlich das Weite suchte, musste der Belgier mit mehreren Kopfverletzungen ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert werden. 

Ähnliche Themen
Polizei
Tirol

