Das billigste Ticket kostet schlappe 5800 Dollar

Es ist ein Super Bowl, den vor Saisonbeginn keiner erwartet hätte. Am 8. Februar treffen in Santa Clara die Seattle Seahawks auf die New England Patriots. Die Karten für dieses Duell sind so rar wie heiß begehrt und dementsprechend teuer. Wer sein Glück versuchen will, sollte aber vielleicht noch etwas abwarten.
Richtig viel Geld hätte auch derjenige machen können, der vor dieser Saison auf einen Super Bowl zwischen den Patriots und den Seahawks getippt hätte. Denn keins der beiden Teams hatte zum engeren Favoritenkreis gezählt. Besonders bei New England kam der gewaltige Umschwung einem Wunder gleich. In der Regular Season 2024 hatten die Patriots nur 4 von 17 Spielen gewonnen. Doch hatten sie als Folge davon heuer einen der zehn leichtesten Spielpläne der NFL-Historie.
