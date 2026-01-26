Ehemaliges ÖSV-Talent beendet seine Karriere

Der 24-Jährige hatte 2023/24 seinen Kaderstatus beim ÖSV eingebüßt. Auch für den Winter 2024/25 berücksichtige ihn der Verband nicht. „Ich war schon sehr überrascht“, meinte er damals zur „Krone“. Deshalb war der Pongauer auch komplett auf sich alleine gestellt. Neben organisatorischen Herausforderungen (Trainings u.ä.) kamen auch finanziell hohe Kosten auf Geihseder zu. „Ich hoffe, dass ich weitere Unterstützer finde“, sagte der Athlet.