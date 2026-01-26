Vorteilswelt
„War mein Leben“

Ehemaliges ÖSV-Talent beendet seine Karriere

Salzburg
26.01.2026 20:29
Noah Geihseder hängt seine Skier an den Nagel.
Noah Geihseder hängt seine Skier an den Nagel.(Bild: Noah Geihseder)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Das ehemalige ÖSV-Talent wird die Jagd nach Bestzeiten beenden. Noah Geihseder verkünderte am Montagnachmittag auf Instagram das Ende seiner sportlichen Laufbahn. Er blickt auf eine lehrreiche Zeit zurück.

0 Kommentare

„20 Jahre lang war dieser Sport mein Leben und hat meinen Alltag bestimmt. Mit dem heutigen Tag ändert sich das. Ich beende meine aktive Rennkarriere und werde zu keinen weiteren Rennen mehr an den Start gehen.“ Mit diesen Worten beendet der alpine Skifahrer Noah Geihseder (SC Wagrain) mit sofortiger Wirkung am 26. Jänner 2026 seine Karriere. 

Der Kleinarler führt weiter aus: „Ich blicke auf 20 erfolgreiche, lehrreiche und vor allem tolle Jahre zurück. In dieser Zeit durfte ich unzählige wertvolle Erfahrungen sammeln, viele Länder bereisen und großartige Menschen kennenlernen. Auch wenn nicht immer alles perfekt war, haben mich diese Jahre zu dem Menschen geformt, der ich heute bin.“

„Ich war mit Sicherheit nicht immer der einfachste Charakter und habe bestimmt den ein oder anderen Fehler gemacht. Dennoch bin ich froh, dass ich mir selbst immer treu geblieben bin und mich für niemanden verstellt habe.“

Der 24-Jährige hatte 2023/24 seinen Kaderstatus beim ÖSV eingebüßt. Auch für den Winter 2024/25 berücksichtige ihn der Verband nicht. „Ich war schon sehr überrascht“, meinte er damals zur „Krone“. Deshalb war der Pongauer auch komplett auf sich alleine gestellt. Neben organisatorischen Herausforderungen (Trainings u.ä.) kamen auch finanziell hohe Kosten auf Geihseder zu. „Ich hoffe, dass ich weitere Unterstützer finde“, sagte der Athlet.

Zuletzt war er nur im FIS-Bereich am Start. Seine größten Erfolge waren Platz 23 im Europacup-Riesentorlauf von Narvik (Nor) und Rang fünf im Junioren-WM-Super-G in St. Anton.

