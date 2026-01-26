Vorteilswelt
Kitz-Sieger Feller

Nach Premiere folgt der Abschied auf der Planai

Ski Alpin
26.01.2026 18:30
Ski-Ass Manuel Feller
Ski-Ass Manuel Feller(Bild: GEPA)
Porträt von Philipp Scheichl
Von Philipp Scheichl

Manuel Feller genoss seinen emotionalen Kitz-Sieg mit einer Fanclub-Feier – die seine Gams allerdings nicht heil überlebte.  Der Tiroler checkte gestern am Montag in Schladming ein und wird auf der Planai seinen letzten Riesentorlauf bestreiten.

„Sie war leider bald mal angeschossen“, grinste Manuel Feller, sprach dabei über seine lang herbeigesehnte Kitz-Gams. Die die Feierlichkeiten nicht unversehrt überstand, in zwei Teile brach. Sei’s drum. Die Erinnerungen und Emotionen, die der Tiroler am Sonntag auf dem Ganslern sammelte, die bleiben. „Der größte Tag meiner sportlichen Karriere“, meinte Feller. Der im elften Anlauf endlich seinen Heimberg bezwang, sich seinen großen Kindheitstraum erfüllte. Nach zuvor vielen Dramen, Tränen und Enttäuschungen in Kitzbühel.

