Nach Premiere folgt der Abschied auf der Planai

„Sie war leider bald mal angeschossen“, grinste Manuel Feller, sprach dabei über seine lang herbeigesehnte Kitz-Gams. Die die Feierlichkeiten nicht unversehrt überstand, in zwei Teile brach. Sei’s drum. Die Erinnerungen und Emotionen, die der Tiroler am Sonntag auf dem Ganslern sammelte, die bleiben. „Der größte Tag meiner sportlichen Karriere“, meinte Feller. Der im elften Anlauf endlich seinen Heimberg bezwang, sich seinen großen Kindheitstraum erfüllte. Nach zuvor vielen Dramen, Tränen und Enttäuschungen in Kitzbühel.