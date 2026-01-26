Nach Premiere folgt der Abschied auf der Planai

Manuel Feller genoss seinen emotionalen Kitz-Sieg mit einer Fanclub-Feier – die seine Gams allerdings nicht heil überlebte. Der Tiroler checkte gestern am Montag in Schladming ein und wird auf der Planai seinen letzten Riesentorlauf bestreiten.
„Sie war leider bald mal angeschossen“, grinste Manuel Feller, sprach dabei über seine lang herbeigesehnte Kitz-Gams. Die die Feierlichkeiten nicht unversehrt überstand, in zwei Teile brach. Sei’s drum. Die Erinnerungen und Emotionen, die der Tiroler am Sonntag auf dem Ganslern sammelte, die bleiben. „Der größte Tag meiner sportlichen Karriere“, meinte Feller. Der im elften Anlauf endlich seinen Heimberg bezwang, sich seinen großen Kindheitstraum erfüllte. Nach zuvor vielen Dramen, Tränen und Enttäuschungen in Kitzbühel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.