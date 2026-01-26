US-Flugzeugträger erreicht Ziel im Nahen Osten

„Riesige Flotte“

US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche den Druck auf den Iran erhöht und die Verlegung einer „riesigen Flotte“ in die Golfregion angekündigt. „Wir haben viele Schiffe in diese Richtung geschickt, nur für den Fall“, sagte Trump am Donnerstag an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. „Mir wäre es lieber, wenn nichts passiert, aber wir beobachten sie sehr genau“, fügte er mit Blick auf die Führung in Teheran und das brutale Vorgehen der iranischen Sicherheitskräfte gegen Demonstranten hinzu.