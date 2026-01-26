„Slimheli“ ist tot! Arnautovic und Alaba trauern

In den letzten Jahren hatte „Slimheli“ eine neue Berufung gefunden. Im burgenländischen Poppendorf (Bezirk Jennersdorf) betrieb er mit seiner Frau die Pferde-Ranch „Hacienda del Piero“. Im Dezember 2024 hatte er dorthin jede Menge Fußball-Legenden zum Kicker-Punsch eingeladen. Andi Herzog, Andreas Ivanschitz, Martin Stranzl, Jimmy Hoffer, Ümit Korkmaz oder Leopold Rotter duellierten sich mit ihren lustigsten Geschichten. Ein Schlagabtausch der Schmähbrüder.

Einer der besten Freunde von Slimheli war Marko Arnautovic. Im „Krone“-Extra während der EM 2021 erklärte Zeiner uns dessen Tattoos: „Von einem Engel auf Wolken, religiösen Motiven und Schriftzügen ist alles dabei.“ Auf dem rechten Arm steht in Gedenken an den geliebten Großvater: „Marko wird dich nie vergessen.“ Über der Brust steht Emilia, der Name der älteren Tochter. Alicia, die jüngere Tochter, ist auf dem Rücken verewigt.