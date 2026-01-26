Vorteilswelt
Millionendeal

Fix: Austria-Talent Ndukwe wechselt zu Liverpool

Fußball National
26.01.2026 20:44
Ifeanyi Ndukwe
Ifeanyi Ndukwe(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was die „Krone“ bereits Anfang Jänner vermeldete, ist nun offiziell: Abwehrtalent Ifeanyi Ndukwe wird im Sommer von der Wiener Austria zu Liverpool wechseln. Die Favoritner gaben den Transfer des Nachwuchs-Teamspielers am Montagabend bekannt.

Der 17-Jährige hatte bei der U17-WM als Stammkraft in der Verteidigung aufgezeigt und mit der ÖFB-Auswahl den Vizeweltmeistertitel geholt. Laut Angaben des englischen Traditionsklubs soll Ndukwe im U21-Team zum Einsatz kommen.

Bei Liverpool erhält der 1,98 Meter große Innenverteidiger laut Angaben seines Managements einen langfristigen Vertrag. Bei der Austria trainiert Ndukwe seit Sommer mit den Profis, zum Einsatz kam er bisher bei den Young Violets in der 2. Liga. „Mit dem Transfer zu Liverpool geht für mich ein Traum in Erfüllung“, sagte der Teenager. Er wolle sich künftig „mit den Besten der Welt messen“.

Lesen Sie auch:
U17-WM-Verteidiger Ifeanyi Ndukwe (re.) wechselt im Sommer nach Liverpool.
Wechsel zu Liverpool
Austria: WM-Held spült Millionen in die Kasse
03.01.2026

Da englische Klubs keine Spieler unter 18 Jahren aus dem Ausland verpflichten dürfen, kann der Transfer offiziell erst nach dem 18. Geburtstag von Ndukwe finalisiert werden. Dieser steht am 3. März an. Notwendig ist laut Liverpool-Angaben auch eine internationale Genehmigung.

Millionen für Austria
Die Austria darf sich über einen willkommenen Geldregen freuen. Bis zu vier Millionen Euro wurden zuletzt als Ablösesumme für das Talent kolportiert. Austria-Sportdirektor Michael Wagner freute sich über die „große Anerkennung“, dass einer der weltweit besten Fußballclubs an einem violetten Eigengewächs Interesse zeigt.

