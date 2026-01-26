Fix: Austria-Talent Ndukwe wechselt zu Liverpool

Bei Liverpool erhält der 1,98 Meter große Innenverteidiger laut Angaben seines Managements einen langfristigen Vertrag. Bei der Austria trainiert Ndukwe seit Sommer mit den Profis, zum Einsatz kam er bisher bei den Young Violets in der 2. Liga. „Mit dem Transfer zu Liverpool geht für mich ein Traum in Erfüllung“, sagte der Teenager. Er wolle sich künftig „mit den Besten der Welt messen“.