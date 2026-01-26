Vorteilswelt
Handball-EM

Deutschland verliert gegen Favorit Dänemark

Sport-Mix
26.01.2026 22:33
Deutschland hatte gegen Dänemark das Nachsehen.
Deutschland hatte gegen Dänemark das Nachsehen.(Bild: AFP/BO AMSTRUP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Deutschlands Handballer haben den vorzeitigen Einzug ins EM-Halbfinale verpasst. Österreichs Vorrundengegner verlor in Herning gegen Gastgeber und Favorit Dänemark 26:31 und weist nun wie der Weltmeister 6:2 Punkte auf.

Trotz der Niederlage vor 15.000 Zuschauern hat Deutschland weiter Chancen auf den Sprung in die Vorschlussrunde.

Frankreich unterlag überraschend Spanien.
Frankreich unterlag überraschend Spanien.(Bild: EPA/Bo Amstrup)

Dafür reicht im letzten Hauptrundenspiel gegen Frankreich am Mittwoch ein Remis. Der Titelverteidiger patzte beim 32:36 gegen Spanien überraschend.

