Bergretter suchten Lawine nach Verschütteten ab

Einen weiteren Lawinen-Einsatz gab es am Montag im Salzburger Lungau: Am Speiereck im Bereich Bergstation hatten sich Schneemassen gelöst. 16 Einsatzkräfte der Bergrettung rückten an.
Am Speiereck, abseits der Pisten in der sogenannten Steinleiten auf rund 2000 Metern Seehöhe, wurde am Montag ein weiterer Lawinenabgang beobachtet. „Wir haben den Lawinenkegel sondiert und mit zwei Hundeführerteams der Bergrettung abgesucht“, schildert der Einsatz- und Ortsstellenleiter von Mauterndorf Andreas Macheiner die Situation.
Die gute Nachricht: „Es war niemand verschüttet. Das Schneebrett hatte eine Länge von rund 180 Metern und war etwa 30 Metern Breite“, informiert Macheiner. Im Einsatz standen neben 16 Bergrettern aus Mauterndorf vier Hundeführer der Bergrettung, Alpinpolizei und die Heli-Besatzungen von Martin 1 und Libelle.
