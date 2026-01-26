Bergretter suchten Lawine nach Verschütteten ab

Die gute Nachricht: „Es war niemand verschüttet. Das Schneebrett hatte eine Länge von rund 180 Metern und war etwa 30 Metern Breite“, informiert Macheiner. Im Einsatz standen neben 16 Bergrettern aus Mauterndorf vier Hundeführer der Bergrettung, Alpinpolizei und die Heli-Besatzungen von Martin 1 und Libelle.