Registrierkassen-Betrug: Jetzt zittern Promi-Wirte

Gerüchte über manipulierte Software hatte es schon seit der gesetzlichen Einführung vor zehn Jahren immer wieder gegeben. Tatsächlich ermitteln die Finanz und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft seit Langem in der hochbrisanten Causa rund um das in der Gastronomie höchst umstrittene Reizwort Registrierkasse.