Registrierkassen-Betrug: Jetzt zittern Promi-Wirte

Großschlag der Steuerfahnder mit Dutzenden Razzien in der heimischen Gastronomie-Szene. Finanz und Justiz haben offenbar ein kriminelles System schwarzer Kassen mit manipulierter Software im großen Stil aufgedeckt. Die „Krone“ kennt die Hintergründe und zeigt, wie der Betrug funktioniert.
Gerüchte über manipulierte Software hatte es schon seit der gesetzlichen Einführung vor zehn Jahren immer wieder gegeben. Tatsächlich ermitteln die Finanz und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft seit Langem in der hochbrisanten Causa rund um das in der Gastronomie höchst umstrittene Reizwort Registrierkasse.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.