Die schönsten Bilder vom 103. Jägerball

Die Patronanz übernahm diesmal nämlich das Bundesland Salzburg – unter der Führung von Landesjägermeister Maximilian Mayr-Melnhof – und brachte mit einem seiner wohl berühmtesten Söhne einen echten Publikumsmagneten in die Wiener Hofburg, den sich auch Bundeskanzler Christian Stocker sowie die Minister Norbert Totschnig, Peter Hanke, Klaudia Tanner und Claudia Bauer nicht entgehen lassen wollen. Mit Salzburgs berühmtem Sohn war natürlich niemand Geringerer als Wolfgang Amadeus Mozart gemeint, der heuer, einen Tag nach dem Jägerball – seinen 270. Geburtstag feiern würde.