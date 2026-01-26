Die schönsten Bilder vom 103. Jägerball

Der 103. Jägerball des Vereins Grünes Kreuz findet heute Abend in der Wiener Hofburg und der Spanischen Hofreitschule statt. Unter dem Motto „Klang der Berge – Tanz der Täler“ feiern die Gäste eine stimmungsvolle Hommage an Salzburg und das Mozartjahr 2026 – wir zeigen die schönsten Bilder des Abends.
Dass sich beim 103. Jägerball mehr Regierungsmitglieder angekündigt haben, als zum Opernball, könnte vielleicht am heurigen Gastgeber liegen.
Die Patronanz übernahm diesmal nämlich das Bundesland Salzburg – unter der Führung von Landesjägermeister Maximilian Mayr-Melnhof – und brachte mit einem seiner wohl berühmtesten Söhne einen echten Publikumsmagneten in die Wiener Hofburg, den sich auch Bundeskanzler Christian Stocker sowie die Minister Norbert Totschnig, Peter Hanke, Klaudia Tanner und Claudia Bauer nicht entgehen lassen wollen. Mit Salzburgs berühmtem Sohn war natürlich niemand Geringerer als Wolfgang Amadeus Mozart gemeint, der heuer, einen Tag nach dem Jägerball – seinen 270. Geburtstag feiern würde.
Die prominentesten Gäste des Abends sehen Sie in unserer Bildstrecke:
Neben der Trachtenmusikkapelle Hüttschlag aus dem Großarltal sowie den Jagdhornbläsergruppen aus allen Salzburger Gauen – Pongau, Lungau, Tennengau, Flachgau und Pinzgau -, die noch vor der offiziellen Eröffnung traditionelle Signale erklingen ließen, sind ob des „Stargastes“ musikalische Höhepunkte vorprogrammiert. Einer davon ist ohne Zweifel der virtuose Auftritt von Ausnahme-Violinistin Lidia Baich, bevor das Jungdamen- und Jungherren-Komitee – unter der Leitung von Thomas Schäfer-Elmayer – eine ganz besondere Choreografie zu Mozarts „Rondo alla Turca“ aufs Tanzparkett bringt.
Entspannte Gastgeberin und prominente Gäste
Bei so einem Programm kam es nicht überraschend, dass Gastgeberin und Präsidentin des Grünen Kreuzes, Christa Kummer, ganz entspannt in den Abend starten konnte. Entspannt und „stolz, dass wir mit unserem Engagement wieder zahlreichen in Not geratenen Personen des Jagd- und Forstwesens helfen und gleichzeitig einen Teil zum Schutz und Erhalt unserer Natur beitragen können.“
Kein Wunder also, dass die Gästeliste des Jägerballs auch heuer wieder mit so klingenden Namen, wie etwa die Opernstars Clemens Unterreiner und Herbert Lippert, „Krone“-Herausgeber Christoph Dichand, Moderatorin Christine Reiler, Ex-ORF-Lady Claudia Reiterer, Dompfarrer Toni Faber, Szene-Gastronom Mario Plachutta, „Falstaff“-Herausgeber Wolfgang Rosam, Unternehmer Hanno Soravia oder Ex-Bank-Austria-Chef Robert Zadrazil, gefüllt ist.
P.S.: Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler musste aus terminlichen Gründen passen (sie wird stattdessen der Salzburger Jägerschaft beim Pinzgauer Ball die Ehre erweisen). Ihre Vize, Marlene Svazek, vertritt sie in Wien charmant.
