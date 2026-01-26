Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Mozart auf Pirsch

Die schönsten Bilder vom 103. Jägerball

Adabei Österreich
26.01.2026 19:34
Gastgeberin und Präsidentin des Grünen Kreuzes, Christa Kummer, strahlt schon mit der Musi um ...
Gastgeberin und Präsidentin des Grünen Kreuzes, Christa Kummer, strahlt schon mit der Musi um die Wette.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Norman Schenz
Porträt von Kalman Gergely
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Norman Schenz , Kalman Gergely und Pamela Fidler-Stolz

Der 103. Jägerball des Vereins Grünes Kreuz findet heute Abend in der Wiener Hofburg und der Spanischen Hofreitschule statt. Unter dem Motto „Klang der Berge – Tanz der Täler“ feiern die Gäste eine stimmungsvolle Hommage an Salzburg und das Mozartjahr 2026 – wir zeigen die schönsten Bilder des Abends.

0 Kommentare

Dass sich beim 103. Jägerball mehr Regierungsmitglieder angekündigt haben, als zum Opernball, könnte vielleicht am heurigen Gastgeber liegen.

Die Patronanz übernahm diesmal nämlich das Bundesland Salzburg – unter der Führung von Landesjägermeister Maximilian Mayr-Melnhof – und brachte mit einem seiner wohl berühmtesten Söhne einen echten Publikumsmagneten in die Wiener Hofburg, den sich auch Bundeskanzler Christian Stocker sowie die Minister Norbert Totschnig, Peter Hanke, Klaudia Tanner und Claudia Bauer nicht entgehen lassen wollen. Mit Salzburgs berühmtem Sohn war natürlich niemand Geringerer als Wolfgang Amadeus Mozart gemeint, der heuer, einen Tag nach dem Jägerball – seinen 270. Geburtstag feiern würde.

Die prominentesten Gäste des Abends sehen Sie in unserer Bildstrecke:

Bundesministerin Claudia Bauer
Bundesministerin Claudia Bauer(Bild: Alexander Tuma)
Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger
Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger(Bild: Alexander Tuma)
Dompfarrer Toni Faber, begleitet von Natalie Nemec und Daniel Serafin
Dompfarrer Toni Faber, begleitet von Natalie Nemec und Daniel Serafin(Bild: Alexander Tuma)
Salzburgs Landesjägermeister Maximilian Mayr Melnhof
Salzburgs Landesjägermeister Maximilian Mayr Melnhof(Bild: Alexander Tuma)
Fernsehmoderatorin und Journalistin Claudia Reiterer mit ihrem Sohn
Fernsehmoderatorin und Journalistin Claudia Reiterer mit ihrem Sohn(Bild: Alexander Tuma)
Der begehrte Jägerball-Fächer stammt heuer vom Salzburger Künstler Alexander Ragginger. Sein ...
Der begehrte Jägerball-Fächer stammt heuer vom Salzburger Künstler Alexander Ragginger. Sein Motiv zeigte einen majestätischen Steinadler – Symbol für Freiheit, Kraft und die alpine Natur.(Bild: Alexander Tuma)
Drag Queen und Modedesignerin Tamara Mascara posiert mit Gastgeberin Christa Kummer
Drag Queen und Modedesignerin Tamara Mascara posiert mit Gastgeberin Christa Kummer(Bild: Alexander Tuma)

Neben der Trachtenmusikkapelle Hüttschlag aus dem Großarltal sowie den Jagdhornbläsergruppen aus allen Salzburger Gauen – Pongau, Lungau, Tennengau, Flachgau und Pinzgau -, die noch vor der offiziellen Eröffnung traditionelle Signale erklingen ließen, sind ob des „Stargastes“ musikalische Höhepunkte vorprogrammiert. Einer davon ist ohne Zweifel der virtuose Auftritt von Ausnahme-Violinistin Lidia Baich, bevor das Jungdamen- und Jungherren-Komitee – unter der Leitung von Thomas Schäfer-Elmayer – eine ganz besondere Choreografie zu Mozarts „Rondo alla Turca“ aufs Tanzparkett bringt.

Das Jungdamen- und Jungherrenkomitee unter der Leitung der Tanzschule Elmayer tanzt zu Mozarts ...
Das Jungdamen- und Jungherrenkomitee unter der Leitung der Tanzschule Elmayer tanzt zu Mozarts berühmtem „Rondo alla Turca“, bevor der traditionelle „Salzburger Walzer“ den offiziellen Eröffnungswalzer bildet.(Bild: Alexander Tuma)

Entspannte Gastgeberin und prominente Gäste
Bei so einem Programm kam es nicht überraschend, dass Gastgeberin und Präsidentin des Grünen Kreuzes, Christa Kummer, ganz entspannt in den Abend starten konnte. Entspannt und „stolz, dass wir mit unserem Engagement wieder zahlreichen in Not geratenen Personen des Jagd- und Forstwesens helfen und gleichzeitig einen Teil zum Schutz und Erhalt unserer Natur beitragen können.“

Kein Wunder also, dass die Gästeliste des Jägerballs auch heuer wieder mit so klingenden Namen, wie etwa die Opernstars Clemens Unterreiner und Herbert Lippert, „Krone“-Herausgeber Christoph Dichand, Moderatorin Christine Reiler, Ex-ORF-Lady Claudia Reiterer, Dompfarrer Toni Faber, Szene-Gastronom Mario Plachutta, „Falstaff“-Herausgeber Wolfgang Rosam, Unternehmer Hanno Soravia oder Ex-Bank-Austria-Chef Robert Zadrazil, gefüllt ist.

Die jungen Damen setzen den Dresscode perfekt um: kniebedeckende Dirndl und Tracht – die ...
Die jungen Damen setzen den Dresscode perfekt um: kniebedeckende Dirndl und Tracht – die Schürzenschleife bleibt auf dem Foto allerdings verborgen.(Bild: Alexander Tuma)

P.S.: Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler musste aus terminlichen Gründen passen (sie wird stattdessen der Salzburger Jägerschaft beim Pinzgauer Ball die Ehre erweisen). Ihre Vize, Marlene Svazek, vertritt sie in Wien charmant.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Peter HankeKlaudia TannerWolfgang Amadeus Mozart
SalzburgWien
HofburgBundeskanzler
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Das Königshaus feiert Prinzessin Kates Geburtstag. Sie selbst meldete sich mit einem emotionalen ...
Berührende Botschaft
Kate an ihrem 44. Geburtstag „zutiefst dankbar“
Der Leiter der Lungenklinik am Rikshospitalet, Chefarzt Are Martin Holm, der Mette-Marit ...
Sorge um Prinzessin
Mettes Arzt: „Diese Krankheit kann tödlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
259.329 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
231.606 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
220.772 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Adabei Österreich
Mit Mozart auf Pirsch
Die schönsten Bilder vom 103. Jägerball
Ja, darf der denn das?
„Jedermann“ Hochmair: Tanz bei Gala „oben ohne“
Simone und Jacqueline
Zwischen Kitz und München: Das Lugner-Partyweekend
Doppeltes Baby-Glück
Norbert Oberhauser wird Papa von Zwillingen
Kitz-„Krone“-Interview
Arnie knallhart: „Aufgeben darf nie Option sein!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf