Falscher Banker: Zweimal Beute in halber Stunde

Zunächst versuchte es der falsche Bankberater am Montagmittag bei einem 30-jährigen Deutschen in Innsbruck. Der Anrufer erklärte seinem Opfer, dass es auf seinem Konto in letzter Zeit mehrere Abbuchungen gegeben habe, die er überprüfen müsse. Er wies den Deutschen an, in seiner Banking-App vier Freigaben zu erteilen, angeblich für die Überprüfung seines Kontos. In Wahrheit bestätigte der 30-Jährige damit aber Sofortüberweisungen auf andere Konten. So verlor er mehrere tausend Euro.