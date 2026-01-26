Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Videos konfisziert

So „rettete“ Toni Giger Ex-Schützling Schönfelder

Ski Alpin
26.01.2026 22:26
Toni Giger und Rainer Schönfelder im Jahr 2009
Toni Giger und Rainer Schönfelder im Jahr 2009(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bei „Sport und Talk aus dem Hangar 7“ am Montagabend auf ServusTV war natürlich das Kitzbühel-Wochenende das große Thema. Dabei verriet Ex-ÖSV-Trainer Toni Giger schmunzelnd, wie er seinen früheren Schützling Rainer Schönfelder „rettete“.

0 Kommentare

Ex-Ski-Ass Schönfelder gab offen zu, froh zu sein, dass zu seiner aktiven Zeit die sozialen Medien noch keine Rolle spielten. „Da hätte es mir eventuell den Boden unter den Füßen weggezogen“, erinnerte sich der Kärntner da an die eine oder andere wilde Party nach erfolgreichen Rennen.

Rainer Schönfelder
Rainer Schönfelder(Bild: GEPA)
Toni Giger
Toni Giger(Bild: GEPA)

„Das eine oder andere Video konfisziert“
Giger, jetzt Global-Sports-Manager bei Red Bull und damals Herren-Cheftrainer, ließ mit einem Augenzwinkern durchblicken, dass er dazu beitrug, Schönfelder so manche Peinlichkeit erspart zu haben. „Ich habe das eine oder andere Video konfisziert damals“, verriet Giger und sorgte für Gelächter in der Runde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
260.780 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
232.664 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
221.640 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Ski Alpin
Videos konfisziert
So „rettete“ Toni Giger Ex-Schützling Schönfelder
„War mein Leben“
Ehemaliges ÖSV-Talent beendet seine Karriere
Olympia-Generalprobe
Federica Brignone auch in Crans-Montana am Start
„Krone“-Kolumne
Das Feuer lodert für die eisige Jagd auf „Odi“
Krone Plus Logo
Kitz-Sieger Feller
Nach Premiere folgt der Abschied auf der Planai

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf