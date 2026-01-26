So „rettete“ Toni Giger Ex-Schützling Schönfelder

Bei „Sport und Talk aus dem Hangar 7“ am Montagabend auf ServusTV war natürlich das Kitzbühel-Wochenende das große Thema. Dabei verriet Ex-ÖSV-Trainer Toni Giger schmunzelnd, wie er seinen früheren Schützling Rainer Schönfelder „rettete“.
Ex-Ski-Ass Schönfelder gab offen zu, froh zu sein, dass zu seiner aktiven Zeit die sozialen Medien noch keine Rolle spielten. „Da hätte es mir eventuell den Boden unter den Füßen weggezogen“, erinnerte sich der Kärntner da an die eine oder andere wilde Party nach erfolgreichen Rennen.
„Das eine oder andere Video konfisziert“
Giger, jetzt Global-Sports-Manager bei Red Bull und damals Herren-Cheftrainer, ließ mit einem Augenzwinkern durchblicken, dass er dazu beitrug, Schönfelder so manche Peinlichkeit erspart zu haben. „Ich habe das eine oder andere Video konfisziert damals“, verriet Giger und sorgte für Gelächter in der Runde.
