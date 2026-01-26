Vorteilswelt
Es fehlt viel Geld

Austria: Jetzt mahnen auch die zwei Ex-Trainer!

Kärnten
26.01.2026 21:27
Rolf Landerl (li.) und Guido Frank.
Rolf Landerl (li.) und Guido Frank.(Bild: Josef Kuess)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Ex-Cheftrainer Rolf Landerl und sein ehemaliger „Co“ Guido Frank stellen der Austria Klagenfurt nun auch Fristen. Es fehlen viele Gehälter und Prämien. Eine Nichtzahlung würde dem Klub sogar teurer kommen. Die „Vereinigung der Fußballer“ (VdF) unter Boss Gernot Baumgartner hilft dem Duo.

Austria Klagenfurt kommt nicht zur Ruhe. Diesmal wieder im Mittelpunkt: die unsägliche Gehalts-Thematik. In der nun Ex-Trainer Rolf Landerl & Ex-„Co“ Guido Frank ungewollt in den Vordergrund treten.

Kärnten

