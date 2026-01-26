Austria: Jetzt mahnen auch die zwei Ex-Trainer!

Ex-Cheftrainer Rolf Landerl und sein ehemaliger „Co“ Guido Frank stellen der Austria Klagenfurt nun auch Fristen. Es fehlen viele Gehälter und Prämien. Eine Nichtzahlung würde dem Klub sogar teurer kommen. Die „Vereinigung der Fußballer“ (VdF) unter Boss Gernot Baumgartner hilft dem Duo.