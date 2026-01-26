15-cm-Halsschnitt nicht als Mordversuch angeklagt

Das Bild dieser Schnittverletzung ist nichts für schwache Nerven. Eine tief klaffende Wunde, die von knapp unter dem Ohr bis weit in den Nacken ragt, 15 Zentimeter lang. „Die Halsschlagader wurde um ca. einen Zentimeter verfehlt“, heißt es in der Anklageschrift um die Tat vom 25. Oktober 2025 bei einem Jugendtreffpunkt in Bruck an der Leiha (NÖ). Dazu kommt eine zehn Zentimeter lange Schnittwunde an der linken Schläfe.