„Das erhöht die Sichtbarkeit unserer Sportart“

Der Verband kann dabei auf die gute Arbeit der Vereine – mittlerweile gibt es in allen Landesteilen mindestens einen – setzen. Während der Landeskader 29 Mitglieder zählt, sind schon sechs Talente Teil des Salzburger Schulsportmodells (SSM). „Diese Zahlen wollen wir festigen und erhöhen“, erklärt Hödlmoser, der mit seinem Vorstand auf ein Budget im mittleren fünfstelligen Bereich verfügt. „Ein vernünftiger Rahmen, wo man etwas entwickeln kann“, sagt er. Mit Landestrainer Daniel Churfürst gelang in der Nachwuchsarbeit der nächste Schritt.