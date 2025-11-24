Salzburg verlängert mit „hoffnungsvoller“ Aktie

Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit Abwehrtalent John Mellberg bis Sommer 2029 verlängert.
Das gab der Bundesliga-Tabellenführer am Montag bekannt.
Der 19-jährige Schwede, Sohn des Ex-Teamspielers Olof Mellberg, ist seit Ende Juli mit einer Knieverletzung außer Gefecht, wird von den Bullen aber als „hoffnungsvolle und talentierte“ Aktie gesehen, wie Geschäftsführer Stephan Reiter in einer Aussendung betonte.
