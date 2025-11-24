Künftig nur halb so viele gratis Festspielkarten

Künftig wird es vier statt bisher acht Freikarten für die Stadt pro Aufführung und Spielstätte geben. Das hat der Salzburger Stadtsenat am Montag mit großer Mehrheit entschieden. Gelten werde die neue Regelung für die Festspiele, die Osterfestspiele und Fremdveranstaltungen. Die Karten werden vom Bürgermeister-Büro verwaltet.