Künftig nur halb so viele gratis Festspielkarten

Künftig wird es vier statt bisher acht Freikarten für die Stadt pro Aufführung und Spielstätte geben. Das hat der Salzburger Stadtsenat am Montag mit großer Mehrheit entschieden. Gelten werde die neue Regelung für die Festspiele, die Osterfestspiele und Fremdveranstaltungen. Die Karten werden vom Bürgermeister-Büro verwaltet.
Das Kontingent an Freikarten der Stadt für die Salzburger Festspiele, die Osterfestspiele sowie Fremdveranstaltungen und Aufführungsserien unterliegt bald neuen Richtlinien.
Konkret wird es künftig vier statt bisher acht Karten pro Aufführung an der jeweiligen Spielstätte geben.
Erhalten sollen sie Gäste der Stadt aus dem politischen, wirtschaftlichen oder kulturellen Leben. Und Personen, die die Aufführung aus Sicherheits- bzw. dienstlichen oder beruflichen Gründen verfolgen.
Wenn die Karten nicht beansprucht werden, gehen sie in den Verkauf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.