Straßenbaustelle neben dem Hangar-7 geplant

Zwei neue Baustellen plant die Stadt Salzburg ab heute bis inklusive Donnerstag. Abschnittsweise muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.
In der Kleßheimer Allee sowie in der Innsbrucker Bundesstraße im Bereich der Kreuzung Wilhelm-Spazier-Straße werden Fräs- und Asphaltierungsarbeiten ausgeführt.
Während der Fräsarbeiten bleibt eine Fahrspur offen. Während der Asphaltierung müssen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Sperrungen erfolgen. Umleitungen werden eingerichtet.
