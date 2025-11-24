SalzburgMilch und Pinzgau Milch wollen fusionieren

Die Molkereien SalzburgMilch und Pinzgau Milch wollen sich zusammenschließen. Ziel ist es demnach, bestehende Synergien zu nutzen und die regionale Milchwirtschaft zu stärken.
Zwischen den beiden Molkereien besteht bereits eine Partnerschaft, diese soll nun in den Bereichen Milchsammlung und Milchverarbeitung, in der Logistik, dem Vertrieb sowie der Verwaltung vertieft werden.
Der geplanten Fusion der Firmen müssen noch die zuständigen Gremien beider Molkereien sowie die Wettbewerbsbehörden zustimmen.
