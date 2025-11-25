„Einen Hexenkessel muss Sturm nicht fürchten“

Papier ist geduldig, aber: Geht es nach den nackten Zahlen, dann ist Panathinaikos am Donnerstag (21 Uhr) in der Europa League gegen Sturm (Lavalee wurde Papa und flog nach Belgien, sein Einsatz in Athen ist fraglich) klarer Favorit. Die Mannschaft des 20-fachen Meisters bringt 92 Millionen Euro Marktwert auf die Waage, Sturm 53. „Aber die Grazer haben in der Europa League bislang eine solide Saison gespielt, sie haben gegen alle Teams ihre Chancen gehabt. Wenn in Athen alles perfekt läuft, können sie auch punkten. Davon bin ich überzeugt“, sagt Stankovic, der für den Stadtrivalen 67 Spiele bestritt. Panathinaikos, das in der CL-Quali an den Glasgow Rangers scheiterte (0:2 auswärts, 1:1 daheim) hat nach einem mäßigen Saisonstart Fahrt aufgenommen. Verantwortlich dafür ist Trainer-Schwergewicht Rafael Benitez. Seit der 65-jährige Spanier, der schon Liverpool, Real Madrid, Chelsea, Napoli, Newcastle und Co. coachte, das Zepter schwingt, hat Panathinaikos fünf von sechs Spielen gewonnen.