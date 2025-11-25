„Einen Hexenkessel muss Sturm nicht fürchten“

Von 2021 bis Sommer dieses Jahres stand Cican Stankovic bei AEK Athen unter Vertrag. Der 33-jährige Tormann kennt die griechische Liga und Sturms Gegner Panathinaikos in der Europa League aus dem Effeff. „Ich bin schon sehr gespannt auf das Duell zwischen einer griechischen und österreichischen Top-Mannschaft.“
Papier ist geduldig, aber: Geht es nach den nackten Zahlen, dann ist Panathinaikos am Donnerstag (21 Uhr) in der Europa League gegen Sturm (Lavalee wurde Papa und flog nach Belgien, sein Einsatz in Athen ist fraglich) klarer Favorit. Die Mannschaft des 20-fachen Meisters bringt 92 Millionen Euro Marktwert auf die Waage, Sturm 53. „Aber die Grazer haben in der Europa League bislang eine solide Saison gespielt, sie haben gegen alle Teams ihre Chancen gehabt. Wenn in Athen alles perfekt läuft, können sie auch punkten. Davon bin ich überzeugt“, sagt Stankovic, der für den Stadtrivalen 67 Spiele bestritt. Panathinaikos, das in der CL-Quali an den Glasgow Rangers scheiterte (0:2 auswärts, 1:1 daheim) hat nach einem mäßigen Saisonstart Fahrt aufgenommen. Verantwortlich dafür ist Trainer-Schwergewicht Rafael Benitez. Seit der 65-jährige Spanier, der schon Liverpool, Real Madrid, Chelsea, Napoli, Newcastle und Co. coachte, das Zepter schwingt, hat Panathinaikos fünf von sechs Spielen gewonnen.
Alleine dass Benitez dort Trainer ist, zeigt, dass die Top-Klubs in Griechenland weitaus größere finanzielle Möglichkeiten haben als hierzulande.
Cican Stankovic
„Mit Benitez haben sie einen großen Namen verpflichtet. Alleine dass er dort Trainer ist, zeigt, dass die Top-Klubs in Griechenland weitaus größere finanzielle Möglichkeiten haben als hierzulande. Die sind auf einem ganz anderen Level. Dafür sind die mittleren und kleineren Mannschaften in Österreich besser aufgestellt als jene in Griechenland. Unter Benitez ist Pananthinaikos gerade dabei, sich neu zu erfinden“, sagt Stankovic.
Während Sturms Kaderdurchschnitt 24 Jahre beträgt, sind es bei den „Grünen“ 28 Jahre. „Sie haben eine sehr erfahrene Mannschaft, agieren sehr clever und abgezockt. Ich hab sie zuletzt beim 2:1-Sieg gegen PAOK gesehen, da waren sie überaus effizient, haben nicht viele Chancen gebraucht. Sie haben Profis in den Reihen, die schon viel gesehen und erlebt haben.“ Wie Davide Calabria, der 272 Mal für Milan seine Knochen hingehalten hat.
Die griechischen Fans sind als heißblütig bekannt, doch „einen Hexenkessel muss Sturm in Athen nicht fürchten“, so Stankovic. Im Schnitt kommen 22.133 Fans zu den Heimspielen der Europa League, die „verlieren“ sich allerdings im 70.000 Zuschauer fassenden Olympiastadion.
„Es müssten schon 40.000, 50.000 kommen, damit dort ein Hexenkessel herrscht. Es ist von der Stimmung her ein kaltes Stadion, auch wegen der Laufbahn. Panathinaikos bestreitet nur die Europacupspiele dort, in der Liga spielen sie in einem alten und kleinen Stadion“, sagt Stankovic, der seit Sommer ohne Klub ist. „Warum ich bei AEK plötzlich keine Rolle mehr gespielt, weiß ich nicht. Dabei war sogar eine Vertragsverlängerung Thema, doch auf einmal war alles anders. Ich halte mich privat fit und es schaut mit einem Wechsel im Winter gut aus. Aber mehr will ich noch nicht verraten, es ist noch zu früh.“
