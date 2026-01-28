USA: Lösung der Grönland-Frage „ohne Medienzirkus“

Dänischer Minister: „Brauchen einen ruhigen Prozess“

Über das weitere Vorgehen sei bereits in der Vorwoche gemeinsam beraten worden, gab Dänemarks Außenminister Lars Lokke Rasmussen bekannt. Auch er betonte bei dieser Gelegenheit, dass man Zeitpunkte von künftigen Treffen der Gruppe nicht ankündigen wolle. „Denn wir wollen der Sache die Dramatik nehmen. Jetzt brauchen wir einen ruhigen Prozess“, meinte Lokke Rasmussen demnach.