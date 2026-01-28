99ers fixieren mit Kantersieg endgültig Play-offs

Schon früh alles klar

Der Torreigen wurde schon früh eröffnet: Kevin Roy (11.) traf aus kurzer Distanz nach Feldner-Zuspiel von hinter dem Tor, nur 80 Sekunden später fälschte ein Pustertaler einen Schuss von Kilian Zündel unhaltbar zum 2:0 ab. Gefragt war an diesem Abend auch die „junge Garde“ aufgrund der vielen Ausfälle. Zwei von ihnen fabrizierten die frühe Vorentscheidung: Tim Harnisch erhöhte nach Vorlage von Paul Reiner auf 3:0 (18.).