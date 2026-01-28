Vorteilswelt
Nicht zu bremsen

99ers fixieren mit Kantersieg endgültig Play-offs

Steiermark
28.01.2026 22:05
Kevin Roy eröffnete den Torreigen in Bruneck
Kevin Roy eröffnete den Torreigen in Bruneck(Bild: Foppa Iwan/HC Pustertal)
Porträt von Michael Höller
Von Michael Höller

Verletzungen und Sperren machen derzeit den 99ers das Leben schwer. In Pustertal sprang aber die „junge Garde“ in die Bresche und brachte die Wölfe zum Heulen. Ein hoher Auswärtssieg fixierte endgültig den Grazer Einzug in die Play-offs.

0 Kommentare

Fünf verletzte (Hora, Swaney, Holzer, Bailen und Brunner) sowie zwei gesperrte Spieler (Currie und Vela) fehlten den 99ers am Mittwoch bei der Auswärtsfahrt nach Bruneck. Dem Grazer Zug zum Tor tat das aber keinen Abbruch: Die Pustertaler Wölfe wurden mit 7:1 vom Eis gefegt, der Platz in den Play-offs ist den 99ers nun auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

Schon früh alles klar
Der Torreigen wurde schon früh eröffnet: Kevin Roy (11.) traf aus kurzer Distanz nach Feldner-Zuspiel von hinter dem Tor, nur 80 Sekunden später fälschte ein Pustertaler einen Schuss von Kilian Zündel unhaltbar zum 2:0 ab. Gefragt war an diesem Abend auch die „junge Garde“ aufgrund der vielen Ausfälle. Zwei von ihnen fabrizierten die frühe Vorentscheidung: Tim Harnisch erhöhte nach Vorlage von Paul Reiner auf 3:0 (18.).

„Wir sind mit gutem Schwung rausgekommen und haben unsere Chancen gleich reingehaut“, freute sich Clemens Krainz in der ersten Drittelpause, die Pustertal nach Deluca-Tor (20.) doch nur mit zwei Treffern Rückstand antreten musste.

Pustertal konnte die Grazer Offensive zu keiner Zeit bändigen
Pustertal konnte die Grazer Offensive zu keiner Zeit bändigen(Bild: Foppa Iwan/HC Pustertal)

Sieben Tore in Südtirol
Die Grazer blieben aber am Drücker, bauten dank zwei Toren von Paul Huber (24. und 35.) und einem von Reiner (26.) ihre Führung im zweiten Drittel massiv aus. Nach einem zweiten Treffer von Roy (56.) hieß es am Ende 7:1 für die Grazer, die einen Galaabend feierten.

Am Freitag empfangen die 99ers im „Bunker“ Vorarlberg, am Samstag Schlusslicht Innsbruck. Danach gibt es wegen der Olympia-Pause zwei Wochen Verschnaufpause. Die kommen dem geschundenen Grazer Kader gerade recht.

Pustertal – 99ers 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)
Tore: 0:1 (11.) Roy, 0:2 (12.) Zündel, 0:3 (18.) Harnisch, 1:3 (20.) Deluca, 1:4 (24., PP) Huber, 1:5 (26.) Reiner, 1:6 (35.) Huber, 1:7 (56.) Roy.
Weiters: KAC – Budapest 5:2, Salzburg – Fehervar 4:0, VSV – Vienna 4:1, Linz – Bozen 6:0.

Steiermark

