„Krone“-Kommentar

Das beste Mittel: Trump einfach ignorieren!

Kolumnen
28.01.2026 20:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz
Schon seit Tagen nichts mehr über Grönland gehört. War da nicht etwas mit Trump? Der hat aber schon längst das Interesse an diesem Spielzeug verloren, das nicht so funktionieren wollte.

Oder erinnern Sie sich an die 145 Prozent Straf-Zölle gegen China? Peking blieb hart und schlug mit 125 Prozent zurück. Diese Episode wurde kleinlaut weggeschwurbelt. Heute sind es zehn bis 20 Prozent.

Nebenbei: Wie viele Sanktionsdrohungen hat Trump schon gegen Russland zurückgezogen? Oder: Die angesagte Verhaftung des Gouverneurs von Minnesota und des Bürgermeisters von Minneapolis wegen Behinderung der Massenabschiebungen und Anstachelung einer Rebellion ist auch schon abgeblasen. Der Chef der ICE-Abschiebemiliz – er tritt in einem SS-ähnlichen Mantel auf – wurde abgezogen.

Der Donnergott, Peitschenknaller, Wüterich im Weißen Haus hat sich den Spitznamen TACO redlich verdient (= Trump always chickens out, Trump macht immer einen Rückzieher). Donald TACO Trump hat mit Drohungen nur Erfolg, wenn man sich auch einschüchtern lässt. Daher steht Kanadas Premier Carney alle Drohungen durch, weil er sie einfach ignoriert.

Das Ärgste, das man Trump antun kann, ist, dass man ihn nicht für voll nimmt. Das weiß niemand besser als Kremlchef Putin, der den Ukraine-Krieg einfach in die Länge verhandelt. Das ist jener Krieg, den Trump in 24 Stunden beenden wollte ...

