Das beste Mittel: Trump einfach ignorieren!

Nebenbei: Wie viele Sanktionsdrohungen hat Trump schon gegen Russland zurückgezogen? Oder: Die angesagte Verhaftung des Gouverneurs von Minnesota und des Bürgermeisters von Minneapolis wegen Behinderung der Massenabschiebungen und Anstachelung einer Rebellion ist auch schon abgeblasen. Der Chef der ICE-Abschiebemiliz – er tritt in einem SS-ähnlichen Mantel auf – wurde abgezogen.