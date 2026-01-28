WAC sucht Abnehmer, Austria hat Camp-Sponsoren

LIVE: Bayern dominiert, aber noch keine Tore
Updates bei den Kärntner Fußball-Klubs: Bundesligist WAC sucht immer noch zwei Spieler und bekanntlich Abnehmer für das Afrika-Duo. Ein Talent von Zweitligist Austria Klagenfurt ist wieder dabei, die Anmeldung aber noch nicht möglich – Transfersperre-Kosten sind nun höher geworden.
Der WAC blickt schon gespannt auf Sonntag – wenn im Cup-Viertelfinale um 17.30 Uhr Salzburg kommt. Im Hintergrund sucht man weiter nach Verstärkungen. Wie „Krone“-Leser wissen, werden ein Stürmer und defensiver Mittelfeldmann gesucht. „Korrekt. Aber noch gibt’s nichts Fixes“, so Klubmanager „Mexx“ Perchthaler.
