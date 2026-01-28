Versteckspiel auf A10: Lenker flüchtete aufs Klo

Auf der Tauernautobahn sorgte am Dienstagnachmittag ein Klein-Lkw für Aufsehen – und sein Fahrer für Staunen: Beim Anblick der Polizei verschwand der 40-jährige Rumäne kurzerhand im WC der Rastanlage Untersberg.
Kuriose Szene am Dienstagnachmittag auf der Tauernautobahn: Ein auffällig fahrender Klein-Lkw in Richtung Salzburg alarmierte die Polizei. Am Parkplatz Untersberg wurde das Fahrzeug schließlich entdeckt – der Lenker allerdings zunächst nicht.
Der 40-jährige Rumäne hatte sich beim Anblick der Streife kurzerhand ins WC der Rastanlage zurückgezogen. Lange blieb er dort aber nicht. Als er wieder auftauchte, zeigte er deutliche Anzeichen einer Beeinträchtigung. Den angebotenen Alkotest lehnte er ab – die Folge: Führerschein vorläufig weg, Weiterfahrt verboten.
