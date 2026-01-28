Versteckspiel auf A10: Lenker flüchtete aufs Klo

Der 40-jährige Rumäne hatte sich beim Anblick der Streife kurzerhand ins WC der Rastanlage zurückgezogen. Lange blieb er dort aber nicht. Als er wieder auftauchte, zeigte er deutliche Anzeichen einer Beeinträchtigung. Den angebotenen Alkotest lehnte er ab – die Folge: Führerschein vorläufig weg, Weiterfahrt verboten.