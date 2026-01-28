Telegram entgeht Millionen-Bußgeld in Deutschland

Das Amtsgericht Bonn hob die Bescheide nach Angaben des Sprechers nun auf, weil Telegram FZ-LLC mit Sitz in Dubai nicht nachgewiesen werden konnte, dass es tatsächlich den Messengerdienst im relevanten Zeitraum zwischen Februar 2021 und Juni 2022 betrieben habe. Zwar trete das Unternehmen in gängigen App-Stores als Entwickler der App auf, sei jedoch nach Feststellung des Gerichts nicht für deren Betrieb verantwortlich.