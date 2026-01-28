Bruce Springsteen verfasst Protestsong gegen Trump

Er spielt damit auf die rund 3000 Bediensteten der Einwanderungsbehörde ICE und der Grenzschutzagentur CBP an, die die Trump-Regierung nach Minneapolis entsandt hatte, um Zuwanderer ohne Aufenthaltserlaubnis aufzuspüren. Der Song hatte schon nach wenigen Stunden mehr als 80.000 Likes auf Instagram. Der Titel erinnert an Springsteens Ballade „Streets of Philadelphia“ von 1994, in der er Opfer der Aids-Epidemie besang.