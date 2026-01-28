Harte Strafen sollen EU-Mandatare auf Kurs halten

Mercosur-Deal zeigt Brüche in der EVP-Fraktion

Auch der Grüne Thomas Waitz sieht bei der Europäischen Volkspartei seit Weber deutlich mehr Härte gegenüber Abweichlern. „Diese Wahrnehmung habe ich“, sagt Waitz zur „Krone“. Besonders sichtbar geworden sind Unstimmigkeiten innerhalb der Volkspartei bei der Abstimmung darüber, den umstrittenen Mercosur-Deal vor dem Höchstgericht zu bringen. Da hatten viele EVP-Abgeordnete für die Klage gestimmt, deswegen war sie auch überraschend durchgegangen – und weil alle Franzosen, egal aus welcher Partei, geschlossen dafür votiert hatten.