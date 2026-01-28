Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Interne Mails zeigen:

Harte Strafen sollen EU-Mandatare auf Kurs halten

Außenpolitik
28.01.2026 21:17
Die EVP-Fraktion dominiert im EU-Parlament mit Vorsitzemden Manfred Weber (Mitte)
Die EVP-Fraktion dominiert im EU-Parlament mit Vorsitzemden Manfred Weber (Mitte)(Bild: EPA/Olivier Hoslet)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Die EVP ist die größte Fraktion im Europaparlament und die einzige mit Abgeordneten aus allen EU-Ländern. Ganze 187 Mandatare zu einen, ist kein leichtes Unterfangen, Fraktionschef Manfred Weber setzt auf Strenge. Wer von der Linie abweicht, wird sanktioniert, bekommt keine Redezeit oder darf keine Berichterstatter-Funktionen oder Verhandlungsmandate übernehmen.

0 Kommentare

Das besagen die neuen internen Regeln, wie aus einem internen E-Mail, das der „Krone“ vorliegt, hervorgeht. Diese Sanktionen wurden eingeführt, nachdem mehrere Mitglieder der Gruppe im Oktober für einen rechtsextremen Antrag zur Absetzung der Europäischen Kommission gestimmt hatten.

Bei einer nicht-öffentlichen Sitzung in Straßburg diese Woche stimmten die Europaabgeordneten für eine neue interne Geschäftsordnung, die vom niederländischen Europaabgeordneten Jeroen Lenaers, dem Fraktionsvorsitzenden, eingebracht wurde. Die Regeln sollen Rebellionen innerhalb der Fraktion verhindern.

FPÖ ortet „demokratiepolitischen Skandal“
FPÖ-EU-Abgeordnete Petra Steger spricht von einem „demokratiepolitischen Skandal und totalen Kontrollverlust der selbsternannten ,Parteien der Mitte’“. Wer nicht der Parteilinie folgt, werde kaltgestellt und mundtot gemacht. Weber würde damit ein Angst- und Disziplinierungsregime etablieren, um den drohenden Machtverlust des Zentralismus von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyens zu kompensieren.

Mercosur-Deal zeigt Brüche in der EVP-Fraktion
Auch der Grüne Thomas Waitz sieht bei der Europäischen Volkspartei seit Weber deutlich mehr Härte gegenüber Abweichlern. „Diese Wahrnehmung habe ich“, sagt Waitz zur „Krone“. Besonders sichtbar geworden sind Unstimmigkeiten innerhalb der Volkspartei bei der Abstimmung darüber, den umstrittenen Mercosur-Deal vor dem Höchstgericht zu bringen. Da hatten viele EVP-Abgeordnete für die Klage gestimmt, deswegen war sie auch überraschend durchgegangen – und weil alle Franzosen, egal aus welcher Partei, geschlossen dafür votiert hatten.

Lesen Sie auch:
Bauern vor dem EU-Parlament jubeln, nachdem sie das Abstimmungsergebnis erfahren haben. Nun ...
Gutachten gefordert
EU-Parlament blockiert Mercosur: EuGH angerufen
21.01.2026

ÖVP-Fraktionsführer Rainer Lopatka verteidigt das Vorgehen der Fraktionsführung, es gehe nicht um inhaltliche Abstimmungen, sondern um politische Störfeuer gegen die Kommission. So etwas könne keine Unterstützung finden.

Reinhold Lopatka hat Verständnis für die Sanktionen.
Reinhold Lopatka hat Verständnis für die Sanktionen.(Bild: Klemens Groh)

„Die EVP ist die mit Abstand größte Fraktion im Europaparlament, das schafft oft auch unterschiedliche Auffassungen unter den 27 Länderdelegationen. In den großen Fraktionen gibt es kaum einheitliche Abstimmungen, so auch bei Mercosur. Das wird akzeptiert. Wenn es jedoch um die Europäische Kommission geht, war man in der EVP-Fraktion einhellig der Meinung, dass hier allfällige weitere Abstimmungen mit Sanktionen zu ahnden sind und das unterstütze ich.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
238.239 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
132.102 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
124.848 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Mehr Außenpolitik
Interne Mails zeigen:
Harte Strafen sollen EU-Mandatare auf Kurs halten
Die USA entscheiden
Venezuela muss jetzt Ausgaben „absegnen“ lassen
„Krone“-Kommentar
Das beste Mittel: Trump einfach ignorieren!
Veranstaltung verboten
LGBTQ-Demo: Klage gegen Budapester Bürgermeister
US-Flüssiggas
Sorge über wachsende Abhängigkeit der EU
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf