Minnesota setzt Siegesserie auch gegen Jets fort

Minnesota Wild hat in der National Hockey League ohne den verletzt fehlenden Marco Rossi 3:0 bei den Winnipeg Jets gewonnen.
Es war der bereits fünfte Sieg in Folge für Minnesota. Wild-Goalie Jesper Wallstedt parierte 32 Schüsse der Kanadier und schrieb zum zweiten Mal in Serie ein „shutout“ an.
Kirill Kaprisow, Brock Faber und Danila Jurow trafen für Minnesota, das einen Negativlauf gegen die Jets beendete. Neun Spiele en suite waren gegen Winnipeg davor verloren gegangen.
